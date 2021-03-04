Kadıköy'de kazanan yok! (Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor MAÇ SONU ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Nefes kesen zorlu maçta Fenerbahçe-Antalyaspor maçında kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik skorla sona erdi.



Fenerbahçe 90. dakikada Pelkas'la penaltı kazandı fakat VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem penaltı kararını iptal etti.