Kadıköy'de kazanan yok! (Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor MAÇ SONU ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Nefes kesen zorlu maçta Fenerbahçe-Antalyaspor maçında kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik skorla sona erdi.
Fenerbahçe 90. dakikada Pelkas'la penaltı kazandı fakat VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem penaltı kararını iptal etti.
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MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
12. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Tisserand'ın ceza sahasından çıkmaya çalışırken hatalı pasında topu kontrol eden Fredy, ceza yayının sağından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-1.
44. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fredy'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Mesut Özil'in ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı ayak içi vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Fraport TAV Antalyaspor, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARINDAN DAKİKALAR
54'üncü dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
60'ıncı dakikada Fredy'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gökdeniz'in kaleci Altay'ı geçerek ceza sahası içinden vuruşunda Szalai'nin engel olduğu top yandan dışarı gitti.
68'inci dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
75'inci dakikada Sosa'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda kaleci Boffin topa hakim oldu.
83'üncü dakikada Fenerbahçe skoru eşitledi. Sosa'nın pasında sol kanatta topla buluşan Valencia rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
87'nci dakikada İrfan Can'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına dönerken savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90'ıncı dakikada Podolski'nin sol kanattan yerden ceza sahsına gönderdiği pasta topla buluşan Doğukan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+5'inci dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Cisse'nin ceza sahası içinden vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.
Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Boffin, küfür ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.