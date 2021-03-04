Ankaragücü karşısında şok bir yenilgi alan Galatasaray'da hakem öfkesi dinmiyor. Maç sonunda durum değerlendirmesi yapan Sarı-Kırmızılı yönetim flaş bir başvuru kararı aldı.
Yönetim, Mostafa Mohamed'in gördüğü ve tüm hakem hocaları tarafından 'hatalı karar' olarak değerlendirilen kırmızı kart için Futbol Federasyonu'na gidecek.
Sarı-Kırmızılılar, Mısırlı yıldızın kırmızı kartının iptalini isteyecek. Bu sezon Fenerbahçe-Başakşehir maçında oyundan atılan Rafael'in kırmızı kartının iptal edilmesini de emsal olarak gösterilecek.