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    • 04.03.2021 12:09
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    'dan TFF'ye flaş başvurusu

    Ankaragücü maçında oyundan atılan 'in kırmızı kartı tartışma konusu oldu. Birçok otoritesi kartın yanlış olduğunu savunurken, sarı-kırmızılı kulübün TFF'ye kartın iptali için başvuru yapacağı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    G.Saray'dan TFF'ye flaş Mostafa başvurusu

    Ankaragücü karşısında şok bir yenilgi alan Galatasaray'da hakem öfkesi dinmiyor. Maç sonunda durum değerlendirmesi yapan Sarı-Kırmızılı yönetim flaş bir başvuru kararı aldı.



    Yönetim, Mostafa Mohamed'in gördüğü ve tüm hakem hocaları tarafından 'hatalı karar' olarak değerlendirilen kırmızı kart için Futbol Federasyonu'na gidecek.



    Sarı-Kırmızılılar, Mısırlı yıldızın kırmızı kartının iptalini isteyecek. Bu sezon Fenerbahçe-Başakşehir maçında oyundan atılan Rafael'in kırmızı kartının iptal edilmesini de emsal olarak gösterilecek.
        Haberler Spor Galatasaray'dan TFF'ye flaş Mostafa Mohamed başvurusu