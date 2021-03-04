Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Son 6 maçında bir galibiyet alabilen Kasımpaşa, Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Yaptığı 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 29 puanla 14. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadadi, Sadiku, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Brecka, Bistrovic, Tosic, Drinkwater, Hadergjonaj

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Berat, A.Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

FUAT ÇAPA'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Fuat Çapa, ligin 27'nci haftasında deplasmanda 1-0 kaybedilen Göztepe maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak Trabzonspor maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam kırmızı kart cezalısı Luckassen'in yerine Tosic, sarı kart cezalısı Aytaç Kara'nın yerine ise Drinkwater'ı görevlendirdi.



DRINKWATER İLK KEZ 11'DE

Lacivert-beyazlıların devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kadrosuna kattığı Danny Drinkwater, Süper Lig'de ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Kasımpaşa'ya transfer olmasının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Drinkwater, geçtiğimiz hafta Göztepe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu. Drinkwater, Trabzonspor maçında ise yeni takımıyla ilk kez 11'de görev aldı.



ABDULLAH AVCI TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise iç sahada Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olunan karşılaşmanın 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam orta sahada Flavio'nun yerine Abdulkadir Parmak'a forma verdi.



TOLUNAY KAFKAS TRİBÜNDE

Bu arada, Kasımpaşa'nın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmayı TFF Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da tribünden takip etti.

KASIMPAŞA'DA 8 EKSİK

Lacivert-beyazlı ekipte Trabzonspor maçı öncesi eksik oyuncuların sayısı dikkati çekiyor.

Kasımpaşa'da 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle bordo-mavili takım karşısında forma giyemeyecek.

Derrick Luckassen kırmızı kart, Aytaç Kara ise sarı kart cezası nedeniyle yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlıkları süren Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest'in yanı sıra uzun süre önce kadro dışı bırakılan Fode Koita, müsabakada görev yapamayacak.

Öte yandan Isaac Thelin ile Erdem Canpolat da rahatsızlıkları nedeniyle maçın kadrosunda yer alamayacak.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 4 Mart Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.