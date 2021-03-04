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    • 04.03.2021 12:50
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    Son dakika: 'da flaş ayrılık! Teknik Direktör 'nın sözleşmesi feshedildi

    Son dakika haberleri... , teknik direktör 'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Göreve geldiği maçı ile beraber 7 karşılaşmada Çaykur Rizespor takımının başında yer alan Sumudica galibiyet alamadı.

    Çaykur Rizespor'da flaş ayrılık!

    ekibi, Rumen hocanın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Yapılan açıklamada, "Marius Ninel Şumudica ile Yollarımız Ayrıldı Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Şumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



    HİÇ GALİBİYETİ YOK
    Göreve geldiği maçı ile beraber 7 karşılaşmada takımının başında yer alan Sumudica galibiyet alamadı.

    7 maçta 3 beraberlik alan Rumen çalıştırıcı 4 maçtan puansız ayrıldı. Yeşil mavililer, 27 maç sonunda 6 galibiyet ve 10 beraberlikle 28 puan topladı.

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    Haberler Spor Son dakika: Çaykur Rizespor'da flaş ayrılık! Teknik Direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesi feshedildi