Geçen sene Beşiktaş maçında Vida'nın vücudundan eline seken topta hakem Cüneyt Çakır verdi. Bize öyle bir izah etti. Özür dileyecektik neredeyse. Bu nereden geliyor? Kendisi VAR'da duruyor.

Trabzon'da VAR'da olan Cüneyt Çakır, skandal bir karara imza attı, 2 gün sonra gelip burada VAR'ın başına geçti.

Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. Rakip resmen kafasıyla dirseğe doğru gidiyor, attırmak için.

VAR'daki, korkusundan Cüneyt abisini çağıramaz. O, onu çağırmaz. Bizim yüreğimiz her şeye yeter.