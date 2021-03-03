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    • 03.03.2021 22:24
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    Galatasaray Teknik Direktörü , Ankaragücü maçının ardından ateş püskürdü: Tuzağa düşürüldük

    'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 Ankaragücü kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü hakeme ateş püskürdü. Terim, "Bugün tuzağa düşürüldük. Sen beni 57. dakikada 10 kişi bırakamazsın. Hangisi kırmızı kart? Yumruk vurdum kırmızı kart, elimi çıkardım hafif bu da kırmızı kart." şeklinde konuştu.

    Terim ateş püskürdü

    Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 Ankaragücü kazandı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Mostafa Mohamed'in kırmızı kart ile atılması sebebiyle hakeme ateş püsküren Terim, "Doğru karar, yanlış karar herkesi ilgilendirir. Sen beni 57. dakikada 10 kişi bırakamazsın. Hangisi kırmızı kart? Yumruk vurdum kırmızı kart, elimi çıkardım hafif bu da kırmızı kart." ifadelerini kullandı.

    İşte Terim'in açıklamaları:
    Oyuna iyi başladık, ilk 5 dakikada öne geçebilirdik. Sonra tekrar kontrol bizdeydi. Emre'nin atamadığı, böyle oyunlarda öne geçmek oyunun bütün gidişatını değiştirir. Devreye 1-0 girmek bizim için hiç hoş olmadı.

    Geçen sene Beşiktaş maçında Vida'nın vücudundan eline seken topta hakem Cüneyt Çakır verdi. Bize öyle bir izah etti. Özür dileyecektik neredeyse. Bu nereden geliyor? Kendisi VAR'da duruyor.

    Trabzon'da VAR'da olan Cüneyt Çakır, skandal bir karara imza attı, 2 gün sonra gelip burada VAR'ın başına geçti.

    Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. Rakip resmen kafasıyla dirseğe doğru gidiyor, attırmak için.

    VAR'daki, korkusundan Cüneyt abisini çağıramaz. O, onu çağırmaz. Bizim yüreğimiz her şeye yeter.

        TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜK
        Bugün tuzağa düşürüldük. Bizim iyi veya kötü oyunumuz kimseyi ilgilendirmez. Doğru karar, yanlış karar herkesi ilgilendirir. Sen beni 57. dakikada 10 kişi bırakamazsın. Hangisi kırmızı kart? Yumruk vurdum kırmızı kart, elimi çıkardım hafif bu da kırmızı kart.

        Biz yine tribünlerle oynadık. Biz kime gidersek seyirciyle oynuyoruz ama biz her şeye uyuyoruz. Kimseye de tek kelime etmiyoruz. Gözlemci ve temsilciyle konuştum kuralı tam öğrenmek için.

        Cüneyt Çakır, VAR hakemi midir ya! Her yere Cüneyt'i çağırıyorsun, iki gün önce şaibeli bir karar vermiş, apar topar buraya geliyor.

        ALBAYRAK: ADALET İSTİYORUZ
        Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak da 2-1 kaybedilen Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Mostafa Mohamed'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu sert şekilde eleştiren Albayrak, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Bakasetas ile Valencia arasında yaşanan pozisyonun da kırmızı kart olduğunu belirtti.



        Futbolda adaletin kalmadığını söyleyen Albayrak, "Neler olduğunu tüm Türkiye, çok yakından seyrediyor. Herkes hayretler içerisinde. Bir bakıyorsunuz Trabzonspor başkanı isyan ediyor, verilmeyen penaltı. Ama VAR'da kim var? Cüneyt Çakır var. O pozisyonda yine bir darbe var. Verilmeyen bir penaltı var. Cüneyt Çakır, VAR'a kimseyi çağırmıyor. Çok güzel, muhteşem. Dün akşam Malatya'da bir maç oynanıyor. Malatya başkanı çıkıp isyan ediyor. Sahada hakem göremedim, hakem var mıydı, yok muydu, kendi kendimize mi oynadık diye isyan ediyor. Şimdi biz de isyan ediyoruz. Mohamed'i böyle mi durdurmak istiyorsunuz. Demek ki bugünkü planlarını bozamadık, olmuyor. Adalet istiyoruz adalet. Futbolda adalet kalmadı, yeter artık. Yeter buramıza geldi. Nedir bu be. Biz çoluğumuzu, çocuğumuzu bırakıp neden buralara geliyoruz. Neden kar, kış demeden çalışıyoruz. Neden milyon Dolar'ları sokaklara döküyoruz. Kimse konuşamıyor, konuşturmuyorlar bizi. Konuştun mu cezayı basıyorlar. Kardeşim Mostafa Mohamed'in hareketi kırmızı kart mı ? Eğer bu kırmızı kart ise Trabzonspor maçındaki de penaltıdır, babasıdır. Yeter be. Ömür boyu men etsinler beni, ben de bu mesleği bırakayım. Kime hizmet ediyoruz, nedir bu. Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz. İyi oynamayabiliriz, tamam. Bu pozisyonu sabaha kadar seyretsinler. Bu gece rahat uyuyabilecek misin? Rahat uyuyabilecek misin, nedir bize kastınız" ifadelerini kullandı.

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