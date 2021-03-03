Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ankaragücü maçı sonrası hakem kararlarına tepki: Utanç vesilesi...

'AHLAKLI OLUN"

"Özellikle kırmızı kart utanç vesilesi" diyen Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Mustafa Muhammet) Adam görmüyor bile. Normal bedensel hareket olarak insan yerden güç almak için kollarını kaldırıyor. Hazır ol vaziyetinde koşamazsın, hazır ol vaziyetinde koşarsanız insanlar güler. Bunlar sanırım Mustafa Muhammed'in hazır ol şekilde topa girmesini istiyor. Öbürü geliyor kafasını sokuyor. Önce kafasını tuttu, sonra yüzünü tutuyor sonra dudağı kanamış gibi pamuk konuyor. Pamuğu çıkarıyor hiç kan yok. Bunlara gerek yok, siz gençliğe örnek olun. Atamızın dediği gibi 'ahlaklı olun."

"UTANÇ VESİLESİ"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'ya da seslenen Cengiz, "Ey Serdar Tatlı sen bunları izliyorsun. Ben senin bundan mutlu olduğunu zannetmiyorum. Eğer mutlu olduğunu hissedersen zaten bir saniye orada durma. Ben sadece Galatasaray için değil, bizim lehimize de hata yapılsa müthiş rahatsız oluyorum. İster inansınlar ister inanmasınlar. MHK bu kafa ve bu çifte standartlarla giderse, ki gidiyor bir saniye orada durmamalı. Utanç vesilesi... Türk halkına böyle kötü örnekleri sahaya süremezsin. Ne sahaya ne VAR'a ne AVAR'A..." ifadelerini kullandı.