Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    maçı sonrası 'da topyekün isyan! , ve 'tan sert tepki

    ’da maçı sonrası hakem kararlarına büyük tepki dı. : "Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. Resmen kafasıyla dirseğine doğru gidiyor attırmak için. Gücümüz, inancımız, yüreğimiz her şeye yeter. Bize futbolu öğretmeye kalkmasınlar" : " böyle devam ederse, bir saniye orada durmamalı. Yaşananlar utanç meselesidir!" : "Mohamed'in hareketi kırmızı kartsa, 'daki de penaltıdır. Adalet istiyoruz"

    Topyekün isyan

    Ankaragücü maçı sonrası Galatasaray'da hakem kararlarına büyük isyan vardı.



    MUSTAFA CENGİZ: VAR'DAKİ KÖR GÖZLER!
    "VAR'daki görmeyen kör gözler, sahadaki hakem, hele özellikle kırmızı kart bir utanç meselesi. Adam görmüyor bile. Penaltı pozisyonunda da bu işin bir numaralarıyla konuştum. Vücuttan top ele gelirse VAR veya oyun kurallarına göre o penaltı değil. Acı olan VAR hiç devreye girmedi."

    BİR SANİYE O KOLTUKTA DURMA
    "Ey Serdar Tatlı, sen bunları izliyorsun. Ben senin bunlardan mutlu olduğunu hissetmiyorum. MHK, eğer bu kafa ve çifte standartlarda giderse ki gidiyor, bir saniye orda durmamalı. Utanç meselesi."



    FATİH TERİM: TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜK!
    "Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. Resmen kafasıyla dirseğine doğru gidiyor attırmak için. Hani yeterli şiddet görmemişti Alanya'daki Zorbay Küçük. 4 dikişi, kanamayı yeterli görmedi. Yenilgiyi hakeme yormadım da tuzağa düşürüldük diye düşünüyorum. Kimseyi ilgilendimez bizim iyi ya da kötü oyunumuz. Gücümüz, inancımız, yüreğimiz herkese, her şeye yeter. Bize futbolu öğretmeye kalkmasınlar"



    ARTIK AD-SOYAD SÖYLEYECEĞİM
    "İki gün önce VAR'da skandal bir karar veren Cüneyt Çakır neden apar topra VAR'da! Başka hakem mi yok? Bundan sonra tüm hataları not ederek ad-soyad vererek söyleyeceğim. Bir camia düşün. Kimseye yaranamıyor. Demek ki bir şey var."



        ABDURRAHİM ALBAYRAK: BENİ MEN ETSİNLER!
        Mohamed'in hareketi kırmızı kartsa, Trabzon'daki pozisyon da penaltıdır. Adalet istiyoruz, adalet... Futbolda adalet kalmadı. Mostafa'yı böyle mi durdurmak istiyorsunuz. Beni men etsinler, ben de artık bırakayım bu mesleği. Kime hizmet ediyoruz, nedir bu ya? Nedir bize kastınız?"

        TÜM TÜRKİYE OLANLARI GÖRÜYOR
        "Neler olduğunu bütün Türkiye çok yakından seyrediyor. Trabzonspor Başkanı isyan ediyor. Verilmeyen bir penaltı. VAR'da kim var? Cüneyt Çakır var. O pozisyonda yine bir darbe var. Cüneyt Çakır kimseyi çağırmıyor."



        BUNLARI YEMİYORUZ
        G.Saray Kaptanı Arda Turan da A.Gücü maçı sonrası hakemleri hedef aldı. Arda, şunları şöyledi: "Dirsek konusu var, Marcao'nun eli değince penaltı, Kadıköy'de vurunca penaltı değil. Diagne topa vuruyor, kafasına geliyor hakem tehlikeli diyor. Doğru yönetin, biz bunları yemiyoruz. Biz Galatasaray'ız."



        1- HAKEM 'ELLE OYNAMA VAR' DEDİ
        Hakem, maçın 44. dakikasında bu pozisyonda topun Arda Turan'ın eline çarptığı gerekçesiyle Ankaragücü lehine penaltı verdi. Sarı-Kırmızılı futbolcular ve teknik heyet bu kararın üzerine hakem Halil Umut Meler'e yoğun tepki gösterdi.



            2- MOHAMED'E DİREKT KIRMIZI
            Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in bu pozisyonda İbrahim'e dirsek attığını belirten hakem Meler, Mısırlı oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi. G.Saraylılar hakeme uzun süre itiraz etse de Meler'in pozisyondaki kararı değişmedi.



            TRABZON'DA BAŞKA ANKARA'DA BAŞKA
            Valencia'nın Bakesatas'a dirseğine 'devam' Mohamed'in İbrahim'e dirseğine ise kırmızı kart çıktı...

            Cüneyt Çakır'ın art arda VAR hakemi olduğu iki Süper Lig maçında kafaları karıştıran iki karar verildi... 28 Şubat'ta oynanan Trabzonspor-F.Bahçe maçında F.Bahçe ceza sahası içinde Valencia'nın, Bakasetas'a yaptığı müdahalede 'devam' kararı çıktı. Dün ise Mohamed'in benzer pozisyonda İbrahim'e yaptığı müdahaleye kırmızı kart çıktı. İki maçta da VAR hakemi Cüneyt Çakır'dı.

            İKİSİNE DE KARIŞMADI!
            Türkiye'nin en önemli hakemi Cüneyt Çakır, Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki Valencia'nın dirsek pozisyonuna ve Mohamed'e verilen kırmızı karta müdahale etmedi.

            28 ŞUBAT PAZAR - Trabzon-Fenerbahçe
            Trabzonspor ile F.Bahçe arasındaki derbide Valencia'nın Bakasetas'a ceza sahası içindeki dirsek teması çok konuşulmuştu. 4 gün önce de VAR'da Cüneyt Çakır vardı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Spor Ankaragücü maçı sonrası Galatasaray'da topyekün isyan! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'tan sert tepki