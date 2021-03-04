



FATİH TERİM: TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜK!

"Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. Resmen kafasıyla dirseğine doğru gidiyor attırmak için. Hani yeterli şiddet görmemişti Alanya'daki Zorbay Küçük. 4 dikişi, kanamayı yeterli görmedi. Yenilgiyi hakeme yormadım da tuzağa düşürüldük diye düşünüyorum. Kimseyi ilgilendimez bizim iyi ya da kötü oyunumuz. Gücümüz, inancımız, yüreğimiz herkese, her şeye yeter. Bize futbolu öğretmeye kalkmasınlar"



gün önce VAR'da skandal bir karar veren Cüneyt Çakır neden apar topra VAR'da! Başka hakem mi yok? Bundan sonra tüm hataları not ederek ad-soyad vererek söyleyeceğim. Bir camia düşün. Kimseye yaranamıyor. Demek ki bir şey var."