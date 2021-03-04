Ankaragücü maçı sonrası Galatasaray'da hakem kararlarına büyük isyan vardı.
MUSTAFA CENGİZ: VAR'DAKİ KÖR GÖZLER!
"VAR'daki görmeyen kör gözler, sahadaki hakem, hele özellikle kırmızı kart bir utanç meselesi. Adam görmüyor bile. Penaltı pozisyonunda da bu işin bir numaralarıyla konuştum. Vücuttan top ele gelirse VAR veya oyun kurallarına göre o penaltı değil. Acı olan VAR hiç devreye girmedi."
BİR SANİYE O KOLTUKTA DURMA
"Ey Serdar Tatlı, sen bunları izliyorsun. Ben senin bunlardan mutlu olduğunu hissetmiyorum. MHK, eğer bu kafa ve çifte standartlarda giderse ki gidiyor, bir saniye orda durmamalı. Utanç meselesi."
FATİH TERİM: TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜK!
"Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. Resmen kafasıyla dirseğine doğru gidiyor attırmak için. Hani yeterli şiddet görmemişti Alanya'daki Zorbay Küçük. 4 dikişi, kanamayı yeterli görmedi. Yenilgiyi hakeme yormadım da tuzağa düşürüldük diye düşünüyorum. Kimseyi ilgilendimez bizim iyi ya da kötü oyunumuz. Gücümüz, inancımız, yüreğimiz herkese, her şeye yeter. Bize futbolu öğretmeye kalkmasınlar"
ARTIK AD-SOYAD SÖYLEYECEĞİM
"İki gün önce VAR'da skandal bir karar veren Cüneyt Çakır neden apar topra VAR'da! Başka hakem mi yok? Bundan sonra tüm hataları not ederek ad-soyad vererek söyleyeceğim. Bir camia düşün. Kimseye yaranamıyor. Demek ki bir şey var."