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    • 03.03.2021 09:33
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    futbola geri dönecek mi? Tedavi için ABD'ye gitti

    'ın sezon başında transfer ettiği ancak yılbaşında geçirdiği kaza sonucu bir gözünde yaşadığı sıkıntı devam eden tedavi için ABD'ye gitti. Norveçli futbolcunun futbola dönüp dönmeyeceği burada yapılacak tedavinin ardından belli olacak.

    Omar futbola geri dönecek mi? Tedavi için o ülkeye gitti

    Yılbaşı akşamı yüzünde havai fişek patlayan , iki gözünden de ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Bir ay önce taburcu edilen Omar'ın, bir gözünde sıkıntı devam ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre kök hücre nakli yapılması gündeme gelirken Norveçli sağ bek, tedavisinde bir sonraki aşama için ABD'ye gitti.

    Sarı-kırmızılı kulübün ABD'de doktor bulduğu Omar'ın, futbol hayatına devam edip edemeyeceği sezon sonunda netlik kazanacak.

    Sarı-kırmızılı kulübün ABD'de doktor bulduğu Omar'ın futbol hayatına devam edip edemeyeceği sezon sonunda netlik kazanacak. lisansını askıya alsa da oyuncunun 650 bin euro olan yarim sezonluk ücretini ödemeye devam ediyor.

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