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    • 19.01.2021 12:02
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    ’nin son durumu belli oldu! 'ın yıldızı görme kaybı yaşayacak mı?

    Yılbaşı akşamı evinde yaptığı kutlama sırasında talihsiz bir kaza geçiren 'ın Norveçli sağ beki Omar'ın son durumu belli oldu. Yıldız ismin mayıs ayına kadar hastanede kalarak tedavi göreceği öğrenilirken, başarılı ismin görme kaybı riski olduğu belirtildi.

    Omar Elabdellaoui’nin son durumu belli oldu

    Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

    MAYIS AYINA KADAR HASTANEDE KALACAK
    29 yaşındaki futbolcu gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralandı. Sabah'ın haberine göre; o günden beridir hastanede tedavi gören Norveçli futbolcunun Mayıs ayına kadar hastaneden çıkamayacağı belirtildi. Sezon başında Yunanistan'dan transfer edilen Norveçli sağ bek, Mayıs ayına kadar bir dizi ameliyat daha olacak.

    Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için elinde tuttuğu havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

    Olay, Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı Toskana Vadisi sitesi Villalarında meydana geldi. Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havai fişek düzeneği kurduğu esnada havai fişeğin patlaması sonucu elinden ve gözlerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.

    18 gündür Bahçelievler'de özel bir hastanede tedavi gören futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığı ve 29 yaşındaki oyuncunun görme kaybı olabileceği belirtilmişti.
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    Haberler Spor Omar Elabdellaoui’nin son durumu belli oldu! Galatasaray'ın yıldızı görme kaybı yaşayacak mı?