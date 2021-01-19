MAYIS AYINA KADAR HASTANEDE KALACAK

29 yaşındaki futbolcu gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralandı. Sabah'ın haberine göre; o günden beridir hastanede tedavi gören Norveçli futbolcunun Mayıs ayına kadar hastaneden çıkamayacağı belirtildi. Sezon başında Yunanistan'dan transfer edilen Norveçli sağ bek, Mayıs ayına kadar bir dizi ameliyat daha olacak.