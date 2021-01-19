"TEDAVİSİ EVİNDE SÜRECEK"

İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir.

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir. pic.twitter.com/oCcLjX0vGR — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 19, 2021

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için elinde tuttuğu havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.