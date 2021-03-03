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    • 03.03.2021 12:07
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    'ün eşi maçı sonrası gelen küfürlere açtı ağzını yumdu gözünü 'Ortalıkta 'erkeğim' diye gezersiniz'

    Yeni ile 'ın 'in 28. haftasında karşı karşıya geldikleri maç sonrası, 'ün yaptığı ve hakem açıklaması olay yarattı. Adem Büyük maçın ardından 'Sergen Yalçın hakemle konuşunca bir şeyler oldu' sözlerini kullandı. Bu sözlere Beşiktaş taraftarları yoğun tepki gösterdi ve olaylar Adem Büyük'ün eşi 'e de sıçradı. Adem Büyük'e kızan bazı taraftarlar, oyuncunun eşine küfretti. Adem'in eşi Merve Büyük ise hakaret edenleri mahkemeye vereceğini söyledi.

    'Ortalıkta 'erkeğim' diye gezersiniz'

    Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Atiba'nın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederken, maçın ardından açıklamalarda bulunan Adem Büyük Beşiktaşlı taraftarların tepkisini topladı.

    Süper Lig'de Malatyaspor'un 1-0 kaybettiği Beşiktaş mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Adem Büyük, maçın ilk yarısında her şeyin normal olduğunu ifade ederken Sergen Yalçın ile hakem Halis Özkahya'nın arasında geçen diyaloğun ardından maçta her şeyin değiştiğini iddia etti.

    Hakemin kendilerini azarladığını, Beşiktaşlı futbolculara ise faklı konuştuğunu belirten Adem Büyük, "Kimse kimseyi azarlayamaz" dedi.

    "SERGEN YALÇIN'LA KONUŞUNCA HAKEME BİR ŞEYLER OLDU"

    "İlk yarının sonlarında hakem ile Sergen Yalçın arasındaki münakaşadan sonra hakeme bir şeyler oldu. Autlar korner oldu, fauller falan. Beşiktaşlı futbolculara karşı hakemin konuşmaları ve bize karşı konuşmalarına bir bakılsın. Azarlar gibi. Kimse kimsenin çocuğu değil. Kimse kimseyi azarlayamaz. Bir de FIFA kokartlı hakem...

        Buna nasıl önlem alabiliriz! Bu çok hoş bir davranış değil. Biz aynı davranışı göstersek atılırız, olmadık cezalar alırız. Çok enteresan. Skor çok önemli değil bu saatten sonra. Hakemin takım arkadaşlarıma konuşmaları, tavırları hiç hoş değil. Neyse... Buradan bir ceza çıkartabilirler."

        Beşiktaş altyapısından çıkan 33 yaşındaki oyuncunun bu sözlerine kızan bazı taraftarlar ise Instagram üzerinden Adem'in eşi Merve Büyük'e hakaret etti.

        Adem Büyük'ün açıklamalarının ardından sosyal medyada gösterilen tepkiler artınca eşi Merve Büyük de Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

            Gelen küfürler sonrası üst üste paylaşımlar yapan Büyük, hakaret eden herkesi mahkemeye vereceğini duyurdu.

            Merve Büyük, Adem'deki yüreğin yüzde 10'u yok hiç birinizde. Siz anca oturduğunuz yerden insanlara hakaret edip kendinizi tatmin eder, bir de ortalıkta erkeğim diye gezersiniz" diyerek ağır sözler sarf etti.

            Merve Büyük, kendisine hakaret edenleri mahkemeye vereceğini de duyurdu.
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