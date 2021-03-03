Hakemin kendilerini azarladığını, Beşiktaşlı futbolculara ise faklı konuştuğunu belirten Adem Büyük, "Kimse kimseyi azarlayamaz" dedi.

"SERGEN YALÇIN'LA KONUŞUNCA HAKEME BİR ŞEYLER OLDU"

"İlk yarının sonlarında hakem ile Sergen Yalçın arasındaki münakaşadan sonra hakeme bir şeyler oldu. Autlar korner oldu, fauller falan. Beşiktaşlı futbolculara karşı hakemin konuşmaları ve bize karşı konuşmalarına bir bakılsın. Azarlar gibi. Kimse kimsenin çocuğu değil. Kimse kimseyi azarlayamaz. Bir de FIFA kokartlı hakem...