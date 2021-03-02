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    • 02.03.2021 22:53
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    koronavirüs yüzünden yoğun bakıma alındı

    yorumcusu 'den kötü haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Tüzemen hastalığı ağır geçirmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı.

    Levent Tüzemen yoğun bakıma alındı

    Koronavirüse yakalanan gazeteci ve yorumcu Levent Tüzemen hastalığı ağır geçirmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

    Aynı zamanda Galatasaray kongre üyesi de olan Tüzemen'in hastalığı ağır geçirdiği ve bu nedenle tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi. Tüzemen'in tedavi süreciyle ilgili henüz net bir bilgi verilmezken, meslektaşları sosyal medya aracılığıyla tecrübeli gazeteciye geçmiş olsun mesajlarını iletti.

    Spor yorumcusu Turgay Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili Levent Tüzemen covid nedeniyle yoğun bakımda... Allah'ın izniyle tez zamanda aramıza dönecek inşallah..." ifadelerini kullandı.
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