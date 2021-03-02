Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed attığı gollerle kısa sürede Süper Lig'e damgasını vurdu. Mısırlı yıldız için şimdiden "5 büyük ligden birisine transfer olur" yorumları yapılırken, Sarı-Kırmızılı yönetimin planını TAKVİM açıklıyor.
Galatasaray ilk olarak sezon biter bitmez UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasındaki "sattığın kadar al" kuralı ortadan kalkacağı için hemen Mohamed'in bonservisini alacak. Sarı-Kırmızılılar, Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek bu konudaki spekülasyonları da bitirecek.
Yönetim çok önemli bir potansiyeli olan genç forvet konusunda planlarını 2022 yılı için yapıyor. Mohamed eğer bir aksilik olmazsa Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nın 1. forveti olacak.