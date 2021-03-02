Mısır basınında yer alan haberlere göre takımın 2022 Dünya Kupası'ndaki hücum hattı Mohamed Salah, Trezeguet ve Mostafa Mohamed'den oluşacak. Eğer Mohamed turnuvada iyi bir performans gösterirse değerine değer katacak ve Galatasaray'a çok önemli bir gelir elde etme şansı doğacak. Mısırlı yıldızı şimdiden bazı önemli kulüplerin yakın takibe aldığı da biliniyor.