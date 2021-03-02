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    • 02.03.2021 14:58
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    SON DAKİKA! 'ın maçı kadrosu belli oldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in 28. haftasında 'ne konuk olacak 'da maç öncesi kamp kadrosu belli oldu. Bugün Ankara'ya hareket edecek olan sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda 26 isim bulunuyor.

    Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu

    Süper Lig'de üst üste kazandığı 8 karşılaşma ile zirveye oturan Galatasaray, 28. haftada Ankaragücü'nün konuğu oluyor. Yarın oynanacak maç öncesi bugün Ankara'ya gidecek olan sarı-kırmızılı ekipte 26 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

    İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama
    Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

    Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.

    Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

        Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

        Takımımız, Ankaragücü karşılaşması için bugün saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek müsabaka öncesi Başkent'te kampa girecek.

        Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
        Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.
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