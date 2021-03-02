Süper Lig'de üst üste kazandığı 8 karşılaşma ile zirveye oturan Galatasaray, 28. haftada Ankaragücü'nün konuğu oluyor. Yarın oynanacak maç öncesi bugün Ankara'ya gidecek olan sarı-kırmızılı ekipte 26 kişilik kamp kadrosu belli oldu.