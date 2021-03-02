Süper Lig'de üst üste kazandığı 8 karşılaşma ile zirveye oturan Galatasaray, 28. haftada Ankaragücü'nün konuğu oluyor. Yarın oynanacak maç öncesi bugün Ankara'ya gidecek olan sarı-kırmızılı ekipte 26 kişilik kamp kadrosu belli oldu.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.
Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.