8 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ

Galatasaray'ın 1.5 milyon Euro'ya kiraladığı 29 yaşındaki futbolcu için zorunlu satın alma maddesinde belirtilen 6.5 milyon Euro Galatasaray'a yeni resmi teklif olarak sunulacağı belirtilirken tüm şartlarda uzlaşılması durumunda Galatasaray'ın bu transferden 8 milyon euro gelir elde edebileceği öğrenildi.