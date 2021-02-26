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    • 26.02.2021 09:19
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    'a Diagne piyangosu! Bonservisi belli oldu

    Devre arası transfer döneminde İngiltere'nin yolunu tutarak 'a transfer olan Diagne'den 'a müjdeli haber geldi. WBA'lı yetkililerin Diagne'nin performansından memnun kaldığı ve ligde kalmaları durumunda 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Diagne'yi kadrosuna katacakları öğrenildi.

    G.Saray'a Diagne piyangosu! Bonservisi belli oldu

    Ara transfer döneminde Premier Lig ekibi West Bromwich'in yolunu tutan, son olarak Manchester United'a karşı kulüp tarihinin en hızlı golünü atan Mbaye Diagne, kulüp yönetimini de etkiledi.

    İngilizlerin Senegalli futbolcunun bonservisini almaya karar verdiği iddia edildi. Ortaya koyduğu performansla büyük takdir toplayan Diagne için hocası Sam Allardyce da olumlu yorumlar yapınca Galatasaray için satış fırsatı doğmuş oldu.

    8 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ
    Galatasaray'ın 1.5 milyon Euro'ya kiraladığı 29 yaşındaki futbolcu için zorunlu satın alma maddesinde belirtilen 6.5 milyon Euro Galatasaray'a yeni resmi teklif olarak sunulacağı belirtilirken tüm şartlarda uzlaşılması durumunda Galatasaray'ın bu transferden 8 milyon euro gelir elde edebileceği öğrenildi.
        Haberler Spor Galatasaray'a Diagne piyangosu! Bonservisi belli oldu