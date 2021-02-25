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    • 26.02.2021 01:58
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    • 26.02.2021 01:58
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    UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar oynanan müsabakaların ardından belirlendi. , , Villereal, , , , , , , , , , Milan, ve son 16 turuna yükselen takımlar oldu.

    Son 16’ya kalan takımlar belli oldu

    , bu akşam oynanan 15 müsabaka ile tamamlandı.

    Buna göre , , Villereal, , , , , , , , , , Milan, ve son 16 turuna yükselen takımlar olmuş oldu.

    UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda bu akşam oynanan maçların sonuçlar şu şekilde:

    Arsenal: 3 - : 2

    Villarreal: 2 - Salzburg: 1

    Rangers: 5 - Royal Antwerp: 2

    Hoffenheim: 0 - Molde: 2

    Napoli: 2 - Granada: 1

    Shakhtar Donetsk: 1 - Maccabi Tel Aviv: 0

    Ajax: 2- Lille: 1

    PSV Eindhoven: 2 - Olympiakos: 1

    Roma: 3 - Sporting Braga: 1

    Leicester City: 0 - Slavia Prag: 2

    Manchester United: 0 - Real Sociedad: 0

    Dinamo Zagreb: 1 - Krasnodar: 0

    Bayer Leverkusen: 0 - Young Boys: 2

    Milan: 1 - Kızılyıldız: 1

    Club Brugge: 0 - Dynamo Kiev: 1

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    Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar belli oldu