Ancak bu transferde rakipler güçlü. Bir de bonservis sıkıntısı var ki, UEFA ile devam eden anlaşma gereği 15-20 milyon euro ödenecek durum yok. Ancak Galatasaray hem Falcao hem de Belhanda'dan kurtulmayı planladığı için takım bütçesinde en azından 8-9 milyon euro'luk bir kolaylık yakalayacak.