Mbaye Diagne, kiralık olarak formasını giydiği Westbromwich Albion'un Premier Lig'de Manchester United ile sahasında 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü kaydeden isimdi.
Maçın ikinci dakikasında harika bir kafa vuruşu ile Manchester United ağlarını sarsan Diagne'nin bu golü takımının sahadan 3 puanla ayrılması için ise yeterli olmadı.
Westbromwich'in teknik direktörü Sam Allardyce, 2 puan kaybettikleri Manchester United maçı sonrası Diagne için çarpıcı sözler sarf etti.
"ANCAK DAHA BASİT POZİSYONLARDA TOPU AĞLARA GÖNDEREMEDİ"