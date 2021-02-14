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    • 15.02.2021 00:14
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    Mbaye için ’dan flaş açıklama: Golünü attı ama…

    ’dan ekibi ’a kiralanan Mbaye , takımının ile 1-1 berabere kaldığı maçta WBA’nın tek golünü attı. Hocası ise Senegalli golcü için flaş bir açıklama yaptı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mbaye Diagne için flaş açıklama!

    Mbaye Diagne, kiralık olarak formasını giydiği Westbromwich Albion'un Premier Lig'de Manchester United ile sahasında 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü kaydeden isimdi.

    Maçın ikinci dakikasında harika bir kafa vuruşu ile Manchester United ağlarını sarsan Diagne'nin bu golü takımının sahadan 3 puanla ayrılması için ise yeterli olmadı.

    Westbromwich'in teknik direktörü Sam Allardyce, 2 puan kaybettikleri Manchester United maçı sonrası Diagne için çarpıcı sözler sarf etti.

    "ANCAK DAHA BASİT POZİSYONLARDA TOPU AĞLARA GÖNDEREMEDİ"

        Allardayce, "Diagne en zor pozisyonda golü attı ancak daha basit pozisyonlarda topu ağlara gönderemedi. Günü hat-tirck yaparak tamamlayabilirdi" diyerek Senegalli oyuncunun kaçırdığı pozisyonlar için serzenişte bulundu.

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        Haberler Spor Mbaye Diagne için Westbromwich Albion’dan flaş açıklama: Golünü attı ama…