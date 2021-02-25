Başarılı çalıştırıcı, rakip analizlerini detaylı şekilde yaptıklarını dile getirerek, "Biz rakipleri analiz ederken, rakiplerin artılarını ve zaaflarını tespit etmeye çalışıyoruz. Nerden daha iyi pozisyona gireceğimizi araştırıyoruz. Hafta içi de onun çalışmalarını yapıyoruz. Ankaragücü'nü analiz ederken hem toplu hem topsuz savunma arkası çok iyi etkili koşu yapıyorlar. Onlara önlem alırken, bu defa hücumsal anlamda topu kazandığımızda biz nereden daha rahat pozisyona geçebiliriz, onun da çalışmalarını yapıyoruz" cümlelerine yer verdi.





"BOUPENDZA KARAKTERLİ BİR OYUNCU"

Boupendza'nın takımın başarısında pay sahibi olmak istediğini sözlerine ekleyen Ömer Erdoğan, "Aaron bizim çok önemli, karakterli bir oyuncu. O da burada çok mutlu ve burada devam etmek istiyor. Takımın başarısında pay sahibi olmak istiyor. Aaron bu duruma geldiyse takım arkadaşlarının ve Hatayspor sayesinde geldi, bunun da bilincinde. Bunu da sezonu iyi bir yerde bitirerek taçlandırmak istiyor. Hem de kendisi açısından gollerini devam ettirip gol krallığında istediği yerlere getirmek istiyor kendini" açıklamasında bulundu.

BİLLONG: "EVİMİZDE KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

Hatayspor'un başarılı stoperi Billong ise Ankaragücü karşılaşmasını kazanmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Erzurum maçında takım adına iyi bir performans gösterdik. Çok önemli bir üç puana sahip olduk ve deplasmandan aldığımız için ayrıca mutlu olduk. Bu yolda devam etmek, kaybetmemek istiyoruz. Ama iki haftadır kendi evimizde maç kazanamıyoruz. Bu şanssızlığı da Ankaragücü maçında kırmak istiyoruz. İlk maçta mağlup olmuştuk ama şimdi evimizde kazanmak için sahada olacağız."