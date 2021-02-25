



Boupendza'nın Krasnodar ile parasal konularda anlaşmazlık yaşadığı için masadan kalktığı belirtilse de TAKVİM çok önemli bir ayrıntıya ulaştı. Alınan bilgilere göre 24 yaşındaki forvetin Rusya'ya gitmek istememesindeki ana sebep para değil.