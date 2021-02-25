Hatayspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren Aaron Boupendza'nın Rusya'ya transferi yattı. Genç forvet, Hatayspor ile Krasnodar anlaşma sağlamasına rağmen Rus kulübüne gitmek istemeyince transfer gerçekleşmedi.
Boupendza'nın Krasnodar ile parasal konularda anlaşmazlık yaşadığı için masadan kalktığı belirtilse de TAKVİM çok önemli bir ayrıntıya ulaştı. Alınan bilgilere göre 24 yaşındaki forvetin Rusya'ya gitmek istememesindeki ana sebep para değil.
Boupendza'nın sezon sonunda Galatasaray veya Fenerbahçe'den birisine transfer olmak istediği, bu nedenle de Krasnodar'a olumsuz yanıt verdiği belirtiliyor.