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    • 25.02.2021 16:17
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    • 25.02.2021 16:17
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    İstanbul için Rusya'yı reddetti! Hedefinde ya da var

    Son dakika haberine göre Hatay'un Krasnodar'la anlaşmasına rağmen Rusya'ya gitmek istemeyen anlaşmaya yanaşmayınca transfer yattı. Krasnodar'a gitmek istemeyen Boupendza'nın hedefinde İstanbul olduğu ve ya da 'den teklif beklediği belirtildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İstanbul için Rusya'yı reddetti! Hedefinde o takımlar var

    Hatayspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren Aaron Boupendza'nın Rusya'ya transferi yattı. Genç forvet, Hatayspor ile Krasnodar anlaşma sağlamasına rağmen Rus kulübüne gitmek istemeyince transfer gerçekleşmedi.



    Boupendza'nın Krasnodar ile parasal konularda anlaşmazlık yaşadığı için masadan kalktığı belirtilse de TAKVİM çok önemli bir ayrıntıya ulaştı. Alınan bilgilere göre 24 yaşındaki forvetin Rusya'ya gitmek istememesindeki ana sebep para değil.



    Boupendza'nın sezon sonunda Galatasaray veya Fenerbahçe'den birisine transfer olmak istediği, bu nedenle de Krasnodar'a olumsuz yanıt verdiği belirtiliyor.



        Ligde şu ana kadar 18 gole imzasını atan Boupendza ara transfer döneminde Galatasaray'dan teklif almıştı. Gabonlu yıldızın ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı.



        Yıldız futbolcunun kariyerine iki İstanbul takımından birinde devam etmek istediği ve sezon sonunda bu isteğini gerçekleştirmeyi düşündüğü ifade ediliyor.
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        Haberler Spor Aaron Boupendza İstanbul için Rusya'yı reddetti! Hedefinde Galatasaray ya da Fenerbahçe var