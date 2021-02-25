Beşiktaş altyapısından yetişen Atınç Nukan, 2015'te 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Leipzig'e transfer olmuş, 2016-2018 yılları arasında ise kiralık olarak Siyah-Beyazlı takımın formasını giymişti. Atınç, 2019'da ise bedelsiz olarak Göztepe'ye transfer oldu.

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