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    • 25.02.2021 18:06
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    'tan hamlesi geldi

    Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için kolları sıvayan yönetimi, Siyah-Beyazlı kulübün altyapısından yetişen ve şu an forması giyen ’ı gündemine aldı. Takvim.com.tr'nin özel haberi...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Beşiktaş'tan Atınç Nukan bombası!

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetim, bu doğrultuda eski futbolcuları Atınç Nukan'ı transfer listesine yazdı.

    DEV STOPERE TEKLİF GELİYOR

    Yaşadığı sakatlıkların izlerini silmeyi başaran ve Süper Lig'de Göztepe forması ile bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Atınç için Beşiktaş'ın sezon sonu teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

    KARA KARTAL'DAN ATINÇ NUKAN'A: BİZİMLE GÖRÜŞMEDEN...

    Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı stoperi, başka bir takıma kaptırmak istemeyen Siyah-Beyazlılar'ın Atınç'a, "Bizimle görüşmeden başka bir takıma imza atma" dediği iddia edildi.

    ATINÇ NUKAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

        Beşiktaş altyapısından yetişen Atınç Nukan, 2015'te 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Leipzig'e transfer olmuş, 2016-2018 yılları arasında ise kiralık olarak Siyah-Beyazlı takımın formasını giymişti. Atınç, 2019'da ise bedelsiz olarak Göztepe'ye transfer oldu.

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