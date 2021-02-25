Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetim, bu doğrultuda eski futbolcuları Atınç Nukan'ı transfer listesine yazdı.
DEV STOPERE TEKLİF GELİYOR
Yaşadığı sakatlıkların izlerini silmeyi başaran ve Süper Lig'de Göztepe forması ile bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Atınç için Beşiktaş'ın sezon sonu teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
KARA KARTAL'DAN ATINÇ NUKAN'A: BİZİMLE GÖRÜŞMEDEN...
Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı stoperi, başka bir takıma kaptırmak istemeyen Siyah-Beyazlılar'ın Atınç'a, "Bizimle görüşmeden başka bir takıma imza atma" dediği iddia edildi.
ATINÇ NUKAN'IN ÖZGEÇMİŞİ