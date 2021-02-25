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    • 25.02.2021 15:08
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    SON DAKİKA! 'da krizi! Krasnodar'la anlaşma sağlanmıştı ama...

    Sezon başından bu yana performansıyla Süper Lig'i sallayan 'un Gabonlu forveti , Krasnodar'dan gelen teklifi kabul etmedi. Hatay'dan yapılan açıklamada bu nedenle görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı duyuruldu.

    Hatayspor'da Aaron Boupendza krizi

    Boupenzda'nın Krasnodar'a transferi resmiyet kazanmadı. Atakaş Hatayspor'un, 8.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rus ekibi ile anlaşmaya vardı. Gabonlu futbolcunun Krasnodar ve Hatayspor ile yaptığı görüşmelerden ise sonuç çıkmadı.

    İstediği mali şartları sağlayaman 24 yaşındaki oyuncu sözleşmeye imza atmayacağını ve Hatayspor'da kalacağını iki kulüp yetkililerine de iletti.

    Boupenza ayrıca, taleplerinin kabul edilmemesi halinde Krasnodar'a transfer olmayacağını da Hatayspor kulübüne iletti.

        Süper Lig'de 6. sırada yer alan Atakaş Hatayspor'da Boupendza'nın 18 golü var. 24 yaşındaki futbolcu, gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

        HATAYSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ
        Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Boupendza burada kalmak istedi. Hatay'a gelmek istemeyen yabancı oyuncular artık Hatay'dan gitmek istemiyor. Oyuncumuzun taban fiyatı belli olmuş oldu; 8,5 milyon euro.
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