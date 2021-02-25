Boupenzda'nın Krasnodar'a transferi resmiyet kazanmadı. Atakaş Hatayspor'un, 8.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rus ekibi ile anlaşmaya vardı. Gabonlu futbolcunun Krasnodar ve Hatayspor ile yaptığı görüşmelerden ise sonuç çıkmadı.