İSTANBUL TEMALI MESAJ!

Fener'in gündeminde olan Daum dün flaş bir hamle yaptı. Alman hoca, eşiyle Ortaköy'de çektirdiği eski bir resmini Instagram'dan paylaştı. Bu hareket, "Daum dönüş için ısınıyor" şeklinde yorumlandı. 68 yaşındaki teknik adam 3.5 yıldır takım çalıştırmıyor. Daum son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev yapmıştı. Daum'un görev yaptığı son kulüp takımı ise 2013-14 sezonunda Bursaspor oldu.