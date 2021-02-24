Lider G.Saray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Başkan Ali Koç'un Erol Bulut'la ilgili isyanının ardından dün Samandıra'da çok sıcak saatler yaşandı.
Tecrübeli hoca ile bir araya gelen Emre Belözoğlu, "Artık hata yapma şansımız yok. Başkan en baştan beri senin arkanda ancak bir kötü skor daha gelirse yola devam edemeyiz" ifadesini kullandı.
Bulut'la yolların ayrılması durumunda hangi teknik adamın göreve getirileceğini masaya yatıran Sarı-Lacivertliler, Christoph Daum ismi üzerinde birleşti. Başkan Ali Koç ligi ve camiayı çok iyi bildiği için Alman hocaya sıcak bakıyor.