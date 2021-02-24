



98 YIL SONRA GELEN BAŞARISIZLIĞIN SUÇUNU OZAN'A ATMIŞLARDI!

Liverpool'un Everton'a kaybettiği maçın ardından İngiliz basını Ozan Kabak'a yüklenmiş ve maç puanlarında en düşük puanı Ozan Kabak'a vermişlerdi.



Ozan Kabak, Everton maçından daha birkaç gün öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçında ise takımın en iyisi seçilmiş ve haftanın 11'ine girmişti.



Liverpool 98 sene sonra evinde üst üste 4 kez yenilirken ligde 6.lığa kadar geriledi ve lider Manchester City'nin 19 puan gerisine düştü.

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