İki sene öncesinin Şampiyonlar Ligi, geçen sezonun ise Premier Lig şampiyonu Liverpool, bu sene kabus gibi bir sezon yaşıyor.
Sezon başından beri sakatlık problemleri ile uğraşan, ligde şampiyonluk ümitlerini kaybeden, hatta ilk 4 şansını zora sokan Liverpool'da yeni bir kriz meydana geldi.
DERBİ YENİLGİSİ SONRASI TEPKİ ÇEKEN BEĞENİ
Liverpool'un Merseyside derbisinde Everton'a 2-0 mağlup olduğu maçta takımının ilk golünü atan Brezilyalı futbolcu Richarlison, Instagram hesabından Liverpool'a attığı gol sevincini paylaştı. Liverpool forveti Roberto Firmino ise vatandaşı Richarlison'un bu fotoğrafını Instagram'dan beğendi.