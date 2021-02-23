Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.02.2021 14:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.02.2021 14:04
    ABONE OL

    'da sakatlığı atlatan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı

    Son dakika haberi... 'da Feghouli'den iyi haber geldi. Galatasaray, 'in 27'nci haftasında cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda Feghouli, idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

    Sakatlığıyla korkutmuştu... Feghouli'den haber var

    'ndeki antrenmana ısınma ve kuvvet çalışmaları ile başlandı. Daha sonra dört istasyonlu üçe üç dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde beşe yedi savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



    'da sakatlığı atlatan , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmaları gerçekleştirdi. de fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.

    Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray'da sakatlığı atlatan Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı