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    • Spor
    • 22.02.2021 Gazete
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    Takvim yazdı Rumenler doğruladı! Olimpiu Morutan Galatasaray'ın gündeminde

    Türkiye, Galatasaray’ın formasını giyen Olimpiu Morutan’ı gündemine aldığını TAKVİM’den öğrendi. Rumenler de söz konusu görüşmeleri doğruladı.

    Takvim yazdı Rumenler doğruladı
    TAKVİM'in geçtiğimiz günlerde duyurduğu transfer gelişmesini Rumenler doğruladı… Rumen yıldızın menajeri yaptığı açıklamada Galatasaray'ın ilgisini doğruladı.

    Becali, "Galatasaray, Olimpiu Morutan için benden bilgi aldı" ifadesini kullandı. Teknik Direktörü ise, "Galatasaray gibi büyük bir Avrupa takımının ilgisi Morutan için sevindirici" açıklamasını yaptı.

    Rumen basını, 21 yaşındaki Morutan için Steaua'nın 15 milyon Euro bonservis bedeli istediğini belirtiyor. Morutan 'Yeni Hagi' olarak lanse ediliyor. 'in de çok istediği oyuncu için Cimbom'un kısa süre içinde transfer için masaya oturması bekleniyor.



    TAKVİM, transferi duyurmuştu


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