Takvim yazdı Rumenler doğruladı! Olimpiu Morutan Galatasaray'ın gündeminde

TAKVİM'in geçtiğimiz günlerde duyurduğu transfer gelişmesini Rumenler doğruladı… Rumen yıldızın menajeri Giovanni Becali yaptığı açıklamada Galatasaray'ın ilgisini doğruladı.
Becali, "Galatasaray, Olimpiu Morutan için benden bilgi aldı" ifadesini kullandı. Steaua Bükreş Teknik Direktörü Anton Petrea ise, "Galatasaray gibi büyük bir Avrupa takımının ilgisi Morutan için sevindirici" açıklamasını yaptı.
Rumen basını, 21 yaşındaki Morutan için Steaua'nın 15 milyon Euro bonservis bedeli istediğini belirtiyor. Morutan 'Yeni Hagi' olarak lanse ediliyor. Fatih Terim'in de çok istediği oyuncu için Cimbom'un kısa süre içinde transfer için masaya oturması bekleniyor.
TAKVİM, transferi duyurmuştu
Becali, "Galatasaray, Olimpiu Morutan için benden bilgi aldı" ifadesini kullandı. Steaua Bükreş Teknik Direktörü Anton Petrea ise, "Galatasaray gibi büyük bir Avrupa takımının ilgisi Morutan için sevindirici" açıklamasını yaptı.
Rumen basını, 21 yaşındaki Morutan için Steaua'nın 15 milyon Euro bonservis bedeli istediğini belirtiyor. Morutan 'Yeni Hagi' olarak lanse ediliyor. Fatih Terim'in de çok istediği oyuncu için Cimbom'un kısa süre içinde transfer için masaya oturması bekleniyor.
TAKVİM, transferi duyurmuştu