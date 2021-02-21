Steaua Bükreş Teknik Direktörü Anton Petrea ise, "Galatasaray gibi büyük bir Avrupa takımının ilgisi Morutan için sevindirici" açıklamasını yaptı. Rumen basını, ülke futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan 21 yaşındaki Morutan için Steaua'nın 15 milyon Euro bonservis bedeli istediğini belirtiyor. Morutan 'Yeni Hagi' olarak lanse ediliyor.