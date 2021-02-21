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    • 21.02.2021 17:19
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    'da Morutan hamlesi! TAKVİM yazdı, Rumenler doğruladı!

    Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi olmuştu., ’ın formasını giyen Olimpiu Morutan’ı gündemine aldığını TAKVİM’den öğrendi. Bu gelişmelerin ardından Rumen yıldızın menajeri bugün yaptığı açıklamada Morutan'ın Galatasaray’a olan ilgisini doğruladı. Becali, “Galatasaray, Olimpiu Morutan için benden bilgi aldı” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray'da Morutan hamlesi!

    Transferde en doğru gelişmeleri en çabuk şekilde duyuran TAKVİM yine farkını ortaya koydu. Türkiye, Galatasaray'ın Steaua Bükreş formasını giyen Olimpiu Morutan'ı gündemine aldığını TAKVİM'den öğrendi.

    Rumen yıldızın menajeri Giovanni Becali bugün yaptığı açıklamada Galatasaray'ın ilgisini doğruladı. Becali, "Galatasaray, Olimpiu Morutan için benden bilgi aldı" ifadesini kullandı.

    Steaua Bükreş Teknik Direktörü Anton Petrea ise, "Galatasaray gibi büyük bir Avrupa takımının ilgisi Morutan için sevindirici" açıklamasını yaptı. Rumen basını, ülke futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan 21 yaşındaki Morutan için Steaua'nın 15 milyon Euro bonservis bedeli istediğini belirtiyor. Morutan 'Yeni Hagi' olarak lanse ediliyor.

    Scout ekibinin çok olumlu rapor verdiği, teknik direktör Fatih Terim'in de transferini onayladığı Rumen orta saha oyuncusu için henüz Galatasaray resmi bir adım atmadı. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde transfer için masaya oturması bekleniyor.



    Galatasaray'ın Romanya'daki iyi ilişkileri sayesinde bonservis bedelinde önemli oranda indirim yaptırarak transferi bitirebileceği de ifade ediliyor.

    OLIMPIU MORUTAN
    Yaş: 21
    Ülke: Romanya
    Boy: 1.73
    Ayak: Sol
    Pozisyon: Orta saha
    Oynadığı takımlar: Universitatea Cluj, FC Botosani, Steaua Bükreş
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