Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, kendi adına tarihi tersten yazdı... Sarı- Lacivertliler, dün akşamki Göztepe yenilgisi ile iç sahada bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı. Bu alanda son 30 yılın en kötü performansına imza attı.



EN SON 90-91'DE 6 YENİLGİ ALMIŞTI

1'i kupada, 5 ligde olmak üzere bu sezon Kadıköy'de 6 yenilgi alan Fenerbahçe, daha önce iç sahada son olarak bir sezonda 6 yenilgiyi 1990-91'de almıştı. 30 yıl sonra aynı senaryo yaşandı.