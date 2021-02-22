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    • Spor
    • 22.02.2021 Gazete
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    Son 30 yılın en kötüsü! evinde mağlup oldu, ‘ efsane’si son buldu

    ’ye kaybeden , bu sezon iç sahada 6. kez mağlup oldu. ‘ efsane’si son buldu. Sarı-Lacivertliler, sahasında 19-91'den sonra en kötü performansına imza atıp hayal kırıklığı yarattı.

    Son 30 yılın en kötüsü!

    Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, kendi adına tarihi tersten yazdı... Sarı- Lacivertliler, dün akşamki Göztepe yenilgisi ile iç sahada bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı. Bu alanda son 30 yılın en kötü performansına imza attı.

    EN SON 90-91'DE 6 YENİLGİ ALMIŞTI
    1'i kupada, 5 ligde olmak üzere bu sezon Kadıköy'de 6 yenilgi alan Fenerbahçe, daha önce iç sahada son olarak bir sezonda 6 yenilgiyi 1990-91'de almıştı. 30 yıl sonra aynı senaryo yaşandı.



    KADIKÖY KALESİ YIKILDI!
    Son dönemde sahasında ezeli rakiplerine karşı derbi yenilmezlikleri de sona eren F.Bahçe'nin Kadıköy kalesi bu sezon iyice yıkıldı. Bu kötü performans hayal kırıklığı yarattı.



    TARAFTAR İSYANDA
    İç sahada alınan yenilgilen sonrası taraftarlar, Başkan Ali Koç ve teknik direktör Erol Bulut'a büyük tepki gösterdi.

    GÖZ-GÖZ'ÜN HASRETİ SONA ERDİ
    Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Göztepe, rakibine karşı deplasmanda 2000 yılından sonra ilk galibiyetini aldı. Kadıköy'deki 3 puan hasretine son verdi. Ayrıca Göz-Göz'ün hocası Ünal Karaman da teknik adam olarak Kadıköy'deki ilk galibiyetini elde etti.



        GÖZTEPE'DEN 'ÖZİL' ÖNLEM
        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Göztepe karşılaşmasında kullandığı serbest vuruşta ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Serbest vuruş için kalabalık bir baraj kuran Göztepe'de ek önlem olarak da Halil Akbunar yere yatay bir şekilde uzanarak Mesut'a özel bir önlem daha aldı. Bu görüntü dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Mesut Özil, Ülker Stadı'nın bozuk zemini sebebiyle kalitesini sahaya yansıtmakta bir hayli zorlandı. Yıldız futbolcu dün vasat bir oyun oynadı.



        OZAN'DAN GÖÇEK'E: BİZİ MAHVEDİYORSUN
        Göztepe karşılaşmasında Fenerbahçeli Ozan Tufan illk yarıda bir pozisyon sonrası hakem Hüseyin Göçek'e serzenişte bulundu. Ozan, verdiği bir karar sonrası hakem Göçek'e, "Mahvediyorsun bizi ya!" diye seslendi. Bu ifadeler tribünlerden net şekilde duyuldu.

        BELÖZOĞLU ÇILDIRDI
        Fenerbahçe         Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Göztepe maçında tribününde yerinde duramadı. Belözoğlu, sahaya sık sık uyarılarda bulundu. Bazı pozi yonlarda adeta çılgına döndü.




        ALDIĞIMIZ MAĞLUBİYETİ TELAFİ EDECEĞİZ
        Fener'in hocası Erol Bulut, Göztepe yenilgisi sonrası, taraftarlardan özür diledi. Ligde kalan maçlarda bu yenilgili telafi edeceklerini söyledi. Göztepe karşısında oyunun hakimi olmalarına rağmen kaybettiklerini söyleyen Bulut, "Bunu telafi edeceğimiz maçlar var. Daha 15 hafta var. Onun başlangıcını önümüzdeki hafta Trabzon'da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak gücümüz var." ifadelerini kullandı.



            BU ZEMİNİN HALİ NE!
            Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta Ülker Stadyumu'nun zemininin bozuk görüntüsü izleyenleri şok etti. Sahadaki futbolun kalitesini olumsuz etkileyen bozuk zeminden maç sonunda Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut da şikayet etti.

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