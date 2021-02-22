Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, kendi adına tarihi tersten yazdı... Sarı- Lacivertliler, dün akşamki Göztepe yenilgisi ile iç sahada bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı. Bu alanda son 30 yılın en kötü performansına imza attı.
EN SON 90-91'DE 6 YENİLGİ ALMIŞTI
1'i kupada, 5 ligde olmak üzere bu sezon Kadıköy'de 6 yenilgi alan Fenerbahçe, daha önce iç sahada son olarak bir sezonda 6 yenilgiyi 1990-91'de almıştı. 30 yıl sonra aynı senaryo yaşandı.
KADIKÖY KALESİ YIKILDI!
Son dönemde sahasında ezeli rakiplerine karşı derbi yenilmezlikleri de sona eren F.Bahçe'nin Kadıköy kalesi bu sezon iyice yıkıldı. Bu kötü performans hayal kırıklığı yarattı.
TARAFTAR İSYANDA
İç sahada alınan yenilgilen sonrası taraftarlar, Başkan Ali Koç ve teknik direktör Erol Bulut'a büyük tepki gösterdi.
GÖZ-GÖZ'ÜN HASRETİ SONA ERDİ
Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Göztepe, rakibine karşı deplasmanda 2000 yılından sonra ilk galibiyetini aldı. Kadıköy'deki 3 puan hasretine son verdi. Ayrıca Göz-Göz'ün hocası Ünal Karaman da teknik adam olarak Kadıköy'deki ilk galibiyetini elde etti.