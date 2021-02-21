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    • 21.02.2021 23:04
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    'ndan - Göztepe maçı sonrası bomba yorum: Fener'i hakem bile iteledi ama kullanamadılar

    Süper Lig'in 26. haftasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 Göztepe kazandı. Konuk ekibin tek golü 'dan geldi. A Spor yorumcusu maçın ardından bomba açıklamalar yaptı. Toroğlu "Hakem bile Fener'i itelemedi ama hakemi bile kullanamadılar. Her pozisyonda çaldı." ifadelerini kullandı. Toroğlu "Bir büyük takım 'da 9. dakikada gol yedikten sonra maçı bu skorla bitiriyorsa ben o takımı tartışmam. Dönüp başkanı, yöneticisi, hocası aynaya bakacaklar. Başkalarına konuşmayacaklar." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Hakem bile iteledi ama...

    Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 Göztepe kazandı.

    Konuk ekibin tek golü Halil Akbunar'dan geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın ardından bomba açıklamalar yaptı.

    AVCI'YI ÖVDÜ
    Konuşmasına "Bu hafta kasket var" diyerek ve Trabzonspor'un oyununu överek başlayan Toroğlu Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı karşılaştırdı.

    22 transfer yapan Erol Bulut ile Trabzonspor'u alt sıralardan alan Abdullah Avcı'nın arasındaki puan farkının 3'e indiğini söyleyen Toroğlu "Buyrun buradan yakın" dedi.

    AYNAYA BAKMALARI LAZIM
    Erman Toroğlu "Bir büyük takım İstanbul'da 9. dakikada gol yedikten sonra maçı bu skorla bitiriyorsa ben o takımı tartışmam. Dönüp başkanı, yöneticisi, hocası aynaya bakacaklar. Başkalarına konuşmayacaklar." ifadelerini kullandı.

        HAKEM BİLE FENER'İ İTELEDİ
        Toroğlu "Hakem bile Feneri itelemedi ama hakemi bile kullanamadılar. Her pozisyonda çaldı. Fenerbahçe iyi değil, çok kötü." dedi.

        FENERBAHÇE STATTA HIYAR YETİŞTİRSİN
        Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun zeminine ilişkin eleştirilerde bulunan Toroğlu "Bu zeminde karpuz yetiştirin. Hıyar falan yetiştirin. Ona da sera lazım." ifadelerini kullandı.

        MESUT'A ACIYORUM
        Erman Toroğlu "Mesut'a acıyorum ya. Mesut ben nereye düştüm abi ya? diyor. Fenerbahçe böyle giderse Mesut 3-4 hafta sonra 'pardon' diyebilir" ifadelerini kullandı.

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