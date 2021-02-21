Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 Göztepe kazandı.
Konuk ekibin tek golü Halil Akbunar'dan geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın ardından bomba açıklamalar yaptı.
AVCI'YI ÖVDÜ
Konuşmasına "Bu hafta kasket var" diyerek ve Trabzonspor'un oyununu överek başlayan Toroğlu Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı karşılaştırdı.
22 transfer yapan Erol Bulut ile Trabzonspor'u alt sıralardan alan Abdullah Avcı'nın arasındaki puan farkının 3'e indiğini söyleyen Toroğlu "Buyrun buradan yakın" dedi.
AYNAYA BAKMALARI LAZIM
Erman Toroğlu "Bir büyük takım İstanbul'da 9. dakikada gol yedikten sonra maçı bu skorla bitiriyorsa ben o takımı tartışmam. Dönüp başkanı, yöneticisi, hocası aynaya bakacaklar. Başkalarına konuşmayacaklar." ifadelerini kullandı.