FENERBAHÇE STATTA HIYAR YETİŞTİRSİN

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun zeminine ilişkin eleştirilerde bulunan Toroğlu "Bu zeminde karpuz yetiştirin. Hıyar falan yetiştirin. Ona da sera lazım." ifadelerini kullandı.

MESUT'A ACIYORUM

Erman Toroğlu "Mesut'a acıyorum ya. Mesut ben nereye düştüm abi ya? diyor. Fenerbahçe böyle giderse Mesut 3-4 hafta sonra 'pardon' diyebilir" ifadelerini kullandı.