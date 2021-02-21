Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
İLK 11'LER Fenerbahçe:
Göztepe:
TAKIMLARIN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışamayan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda yer almayacak.
Başakşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Sezonu kapatan Diego Perotti de eksikler arasında yer alan isimlerden.
Göztepe'de ise sakatlıkları bulunan Berkan Emir, Gassama ve Zulj kadroda yer alamayacak.