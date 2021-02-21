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    • 21.02.2021 18:09
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    - | CANLI ANLATIM

    Son dakika spor haberleri... 'in 26. haftasında İzmir ekibi 'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımın takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ediyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

    FENERBAHÇE - GÖZTEPE | CANLI
    beINSports'tan canlı yayınlanacak olan karşılaşmanın canlı anlatımın takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER Fenerbahçe:

    Göztepe:

    TAKIMLARIN EKSİKLERİ
    Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışamayan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda yer almayacak.

    Başakşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Sezonu kapatan Diego Perotti de eksikler arasında yer alan isimlerden.

    Göztepe'de ise sakatlıkları bulunan Berkan Emir, Gassama ve Zulj kadroda yer alamayacak.
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