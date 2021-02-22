Beşiktaş Başkanı Çebi'den flaş açıklamalar: Türkiye'de yaşlılar evde aşılanırken yurt dışındakiler kuyrukta bekliyor





TÜRKİYE'DE YAŞLILAR EVDE AŞILANIRKEN YURT DIŞINDAKİLER KUYRUKTA BEKLİYOR



İki defa koronavirüse yakalandınız...

Evet 9 ay arayla. İlkine, başkan seçildikten sonra çok ziyaretçi geliyordu, orada yakalandım. İkincisine ise Beşiktaş'ın sorunlarını çözmek için Ankara'ya gitmiştim, orada yakalandım. Çok şükür atlattım. İlkinde çok etkilenmedim ama ikincisinde ağrım çok oldu. Buradan sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür etmek isterim, benimle de çok ilgilendiler. Ülkemizin sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gördük. Devletimizin bu süreçteki yaptıklarını takdir etmemiz gerekiyor. Aşıyla ilgili de çok güzel bir süreç yürütülüyor. Annem için eve kadar gelip aşı yaptılar. Yurt dışında insanlar kuyrukta bekliyor aşı için. Futbolcularımızın da bir an önce aşı olmasını istiyorum. Onlar sürekli antrenman yapıyor, maçlara çıkıyor.



ŞOV AMAÇLI TRANSFERLERE MİLYON EURO'LAR ÖDENMESİNE KARŞIYIM



Özellikle geçmişte çok büyük transferler yapıyordu kulüpler... Ne diyorsunuz buna?

Evet. Çok gereksiz transferler yapıldı popülizm uğruna. Kulüpler bunun ceremesini de şimdi çekiyor. Böyle popülist transferler aşırı borçlanmaya da yol açtı. Beşiktaş'ta iki sene önce öyle gereksiz transferler yapılmış ki, boşuna para ödediğimiz futbolcular var. Şov yapılsın diye transfer edilen isimlere milyon Euro'lar ödeniyor. Popülizm zaten Türk futbolunu bu hale getirdi.