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    • 22.02.2021 10:42
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    • 22.02.2021 10:53
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    Beşiktaş Başkanı Çebi'den flaş açıklamalar: Türkiye'de yaşlılar evde aşılanırken yurt dışındakiler kuyrukta bekliyor

    Beşiktaş Başkanı , derbi maçlarını işaret ederek, "Yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak, hakemler de transfer edilmeli." dedi. Çebi, kadın futbolundan 'ne, hakemlerden futbola çok özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs pandemisini çok iyi yönettiğini belirten Çebi, "Devletimizin bu süreçteki yaptıklarını takdir etmemiz gerekiyor. Aşıyla ilgili de çok güzel bir süreç yürütülüyor. Annem için eve kadar gelip aşı yaptılar. Yurt dışında insanlar kuyrukta bekliyor aşı için." ifadelerini kullandı.

    Yurt dışındakiler kuyrukta bekliyor

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, özel açıklamalarda bulundu. Çebi'yle olan röportajda eşi Berna Çebi de eşlik etti...

    Ahmet Bey Kulüpler Birliği'ne başkan seçildiniz. Futbolda gerilimin yüksek olduğu bir süreçte bu görevde bulunmak zor olmalı?
    Babam spora çok önem veren biriydi, bizi de böyle yetiştirdi. Hayatımın önemli bir bölümünde spor kulüplerinde yöneticilik yaptım. Kulüpler Birliği başkanı olmam için diğer kulüplerin başkanları çok ısrar etti. 'Ağabey' modeli olarak düşündüler. Ben de kabul ettim. Türk futbolundaki sorunların çözümü için uğraşıyoruz.


    Berna Hanım, eşinizin Beşiktaş'a başkan olmasını desteklediniz mi?
    Beşiktaş'a hizmet etmesini hep destekledim. Çok önemli bir görevi var. Çok çalışıp üretiyor, bu beni mutlu ediyor.

    Berna Hanım, diğer kulüp başkanlarının eşleriyle buluşuyor musunuz? Maçları birlikte izliyor musunuz?
    Hayır. Beşiktaş yöneticilerinin eşleriyle birlikte izlediğimiz maçlar oldu. Diğer kulüp başkanlarının eşleriyle de birlikte izlemek isterim.

    GÜNAYDIN'a konuşan AHMET NUR ÇEBİ: Kadının olduğu yerde huzur ve nahiflik vardır. Başkan eşleriyle maçların izlenmesi güzel bir ortam da yaratır. Tansiyon düşer. Pandemi sonrası böyle bir gelenek başlatalım. Hatta seyircili maçlar oynamaya başlayınca ilk hedefimiz bu olsun. Yönetimimde bu dönem bir kadın yer almadı ama ileriki dönemde mutlaka kadınlara da yer vermek istiyorum.

    Kadın futbolunu da çok önemsiyorsunuz...
    Beşiktaş diğer kulüplere oranla kadın futboluna biraz daha önem veriyor. Kadınlarımız hayatın her alanında daha çok olmalı. 8 Mart'ta da kulüp olarak sürprizimiz var. Şimdi pandemiden dolayı evdeler. Antrenman yapamıyorlar, kasları eriyor sporcuların. Aslında büyük bir tehlike bu durum.

    EN GÜÇLÜ KULÜPLER BİRLİĞİ

    BJK bu sezon şampiyon olacak mı sizce?
    Şampiyon olsun diye uğraşıyorum ve olacağına da inanıyorum. İçinde bulunduğumuz şartlara göre sportif başarımız oldukça iyi. Ligdeki Anadolu takımlarını da çok önemsiyorum. TFF'nin lisans yönetmenliği sayesinde büyük takımları kontrol altına aldılar. Dört büyüklere transfer konusunda limit koydukları için Anadolu takımları ile aramızdaki uçurum da kapandı. Bunun sayesinde de liglerde rekabet açısından daha adil bir ortam oluştu. Maçlar da daha kaliteli oldu.

    Kulüpler Birliği yönetiminde iki büyük takımın başkanı da var, Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu...
    Son derece uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Mustafa Cengiz de yönetim kurulunda yer alıyor. Bugüne kadarki en güçlü Kulüpler Birliği yönetimi. Hep birlikte futbolumuzun sorunlarını çözeceğimize inanıyorum.



        TÜRKİYE'DE YAŞLILAR EVDE AŞILANIRKEN YURT DIŞINDAKİLER KUYRUKTA BEKLİYOR

        İki defa koronavirüse yakalandınız...
        Evet 9 ay arayla. İlkine, başkan seçildikten sonra çok ziyaretçi geliyordu, orada yakalandım. İkincisine ise Beşiktaş'ın sorunlarını çözmek için Ankara'ya gitmiştim, orada yakalandım. Çok şükür atlattım. İlkinde çok etkilenmedim ama ikincisinde ağrım çok oldu. Buradan sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür etmek isterim, benimle de çok ilgilendiler. Ülkemizin sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gördük. Devletimizin bu süreçteki yaptıklarını takdir etmemiz gerekiyor. Aşıyla ilgili de çok güzel bir süreç yürütülüyor. Annem için eve kadar gelip aşı yaptılar. Yurt dışında insanlar kuyrukta bekliyor aşı için. Futbolcularımızın da bir an önce aşı olmasını istiyorum. Onlar sürekli antrenman yapıyor, maçlara çıkıyor.

        ŞOV AMAÇLI TRANSFERLERE MİLYON EURO'LAR ÖDENMESİNE KARŞIYIM

        Özellikle geçmişte çok büyük transferler yapıyordu kulüpler... Ne diyorsunuz buna?
        Evet. Çok gereksiz transferler yapıldı popülizm uğruna. Kulüpler bunun ceremesini de şimdi çekiyor. Böyle popülist transferler aşırı borçlanmaya da yol açtı. Beşiktaş'ta iki sene önce öyle gereksiz transferler yapılmış ki, boşuna para ödediğimiz futbolcular var. Şov yapılsın diye transfer edilen isimlere milyon Euro'lar ödeniyor. Popülizm zaten Türk futbolunu bu hale getirdi.



        Cenk Tosun'u transfer ettiniz...
        Evet, Cenk için Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a gelmesi için ben aracı olmuştum. Beşiktaş'tan gidişinde de ben aracı olmuştum. Bizim çocuğumuzdur Cenk. İyi ki Beşiktaş'a geldi. Milli Takım'da oynaması çok değerli. Başarılı olacağına inandığımız için transfer ettik onu. Popülizm uğruna transfer yapan bir başkan değilim. Buna da karşıyım.



        BEŞİKTAŞ İÇİN BÜTÜN İMKANLARIMI KULLANDIM

        Kulüp için cebinizden de para harcadınız. Hatta eşiniz "Parayı o kazandı, değerlendirmek onun hakkı" demişti.
        Bütün imkanlarımı kullandım. Bu vesileyle katkı vermemiş bazı iş insanlarımızı destek vermeye davet ediyorum. Başkan olarak tek beklentim kulübü daha iyi bir yere taşımak. Beşiktaş'ı borç yükünden kurtarmak. Kulüplerin kapısından ayrılmayan icra memurları var.

        DERBİLERİ YABANCI HAKEMLER YÖNETSİN

        TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüp başkanları basın önüne çıkıp hakemleri eleştiriyor. Sonrasında da çoğu başkan beni arıyor" diye açıklama yaptı. Siz de Nihat Bey'i arıyor musunuz?
        Ben hiç aramadım, aramam da. Gerçekten sorun varsa hakemleri eleştiririm. Yoksa sırf eleştirmek için yapmam. Yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak, hakemler de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı. Bakın genç hakemler hata yapınca anlayışlı oluyorum ama tecrübeliler yapınca kabullenmekte zorlanıyorum.




            34 YILIM EŞİMİ AKŞAM YEMEĞİ İÇİN BEKLEMEKLE GEÇTİ

            Berna Hanım, Ahmet Bey'le 30 yılı aşkın bir süredir evlisiniz. Bunun sırrı nedir?
            Hoşgörü, saygı ve sabır. Evliliğimiz boyunca hep hoşgörülü oldum. 34 senelik evliyiz. Ahmet o kadar çok çalışan biri ki, 34 yılım onu akşam yemeği için beklemekle geçti.

            İYİ Kİ BERNA İLE EVLENDİM

            Ahmet Bey eşinizle nasıl tanıştınız?
            Eşim de Trabzonlu. Kolejde benim alt sınıfımdaydı. O zamandan
            akitibaren beğeniyordum onu. Askere gidip geldim ve evlilik teklifinde bulundum. Bana bir ay cevap vermedi. Sordum "Niye cevap vermedin?" diye. "Unuttum" dedi, aslında naz yaptı eşim. Sonrasında kabul etti. İyi ki evlenmişim Berna ile.

            SİYASETİN FUTBOL ÜZERİNDE ETKİSİ YOK

            Sizce siyasetin futbola etkisi var mı?
            Ben asla öyle bir şey hissetmedim. Siyasetin futbol üzerinde etkisi yok, buna da hiç şahit olmadım. Siyasetçiler bir takımı tutabilirler ama hepsi Türkiye'nin takımı. Herkese eşit mesafede duruyor devletimiz. Herkese aynı şekilde destek olmaya çalışıyor.

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