Beşiktaş Başkanı Çebi'den flaş açıklamalar: Türkiye'de yaşlılar evde aşılanırken yurt dışındakiler kuyrukta bekliyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, özel açıklamalarda bulundu. Çebi'yle olan röportajda eşi Berna Çebi de eşlik etti...
Ahmet Bey Kulüpler Birliği'ne başkan seçildiniz. Futbolda gerilimin yüksek olduğu bir süreçte bu görevde bulunmak zor olmalı?
Babam spora çok önem veren biriydi, bizi de böyle yetiştirdi. Hayatımın önemli bir bölümünde spor kulüplerinde yöneticilik yaptım. Kulüpler Birliği başkanı olmam için diğer kulüplerin başkanları çok ısrar etti. 'Ağabey' modeli olarak düşündüler. Ben de kabul ettim. Türk futbolundaki sorunların çözümü için uğraşıyoruz.
Berna Hanım, eşinizin Beşiktaş'a başkan olmasını desteklediniz mi?
Beşiktaş'a hizmet etmesini hep destekledim. Çok önemli bir görevi var. Çok çalışıp üretiyor, bu beni mutlu ediyor.
Berna Hanım, diğer kulüp başkanlarının eşleriyle buluşuyor musunuz? Maçları birlikte izliyor musunuz?
Hayır. Beşiktaş yöneticilerinin eşleriyle birlikte izlediğimiz maçlar oldu. Diğer kulüp başkanlarının eşleriyle de birlikte izlemek isterim.
GÜNAYDIN'a konuşan AHMET NUR ÇEBİ: Kadının olduğu yerde huzur ve nahiflik vardır. Başkan eşleriyle maçların izlenmesi güzel bir ortam da yaratır. Tansiyon düşer. Pandemi sonrası böyle bir gelenek başlatalım. Hatta seyircili maçlar oynamaya başlayınca ilk hedefimiz bu olsun. Yönetimimde bu dönem bir kadın yer almadı ama ileriki dönemde mutlaka kadınlara da yer vermek istiyorum.
Kadın futbolunu da çok önemsiyorsunuz...
Beşiktaş diğer kulüplere oranla kadın futboluna biraz daha önem veriyor. Kadınlarımız hayatın her alanında daha çok olmalı. 8 Mart'ta da kulüp olarak sürprizimiz var. Şimdi pandemiden dolayı evdeler. Antrenman yapamıyorlar, kasları eriyor sporcuların. Aslında büyük bir tehlike bu durum.
EN GÜÇLÜ KULÜPLER BİRLİĞİ
BJK bu sezon şampiyon olacak mı sizce?
Şampiyon olsun diye uğraşıyorum ve olacağına da inanıyorum. İçinde bulunduğumuz şartlara göre sportif başarımız oldukça iyi. Ligdeki Anadolu takımlarını da çok önemsiyorum. TFF'nin lisans yönetmenliği sayesinde büyük takımları kontrol altına aldılar. Dört büyüklere transfer konusunda limit koydukları için Anadolu takımları ile aramızdaki uçurum da kapandı. Bunun sayesinde de liglerde rekabet açısından daha adil bir ortam oluştu. Maçlar da daha kaliteli oldu.
Kulüpler Birliği yönetiminde iki büyük takımın başkanı da var, Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu...
Son derece uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Mustafa Cengiz de yönetim kurulunda yer alıyor. Bugüne kadarki en güçlü Kulüpler Birliği yönetimi. Hep birlikte futbolumuzun sorunlarını çözeceğimize inanıyorum.