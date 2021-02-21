"Kaybedilen bir 3 puan var. Kazanmamız gerekiyordu. İstemediğimiz bir kayıp oldu, bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama bunu telafi edeceğimiz maçlar var. Önümüzde 15 hafta var, bunun başlangıcını Trabzon'da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak güçteyiz."

"ZEMİNİN BOZUK OLMASI OYNAMAK İSTEDİĞİMİZ OYUNU BİRAZ ENGELLEDİ"