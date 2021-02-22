Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe dün gece ağır bir danbe aldı. Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Sarı-Lacivertliler bu sezon 6. kez sahadan puansız ayrıldı. 22 transfer yapan, devre arasında da Mesut Özil gibi bir dünya satırını kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, Göztepe karşısında sadece skor olarak değil futbol olarak da sınıfta kaldı.
9. dakikada Göztepe öne geçti. Ani gelişen atakta Diabate savunmanın arkasına sarkan Halil Akbunar'a topu yolladı. Kalesini terk eden Altay Bayındır'dan topu kurtardıktan sonra ceza sahasına giren Halil, Göztepe'yi öne geçirdi: 0-1. Maç boyunca Göztepe yarı sahasında kalan Fenerbahçe pozisyon üretmekte çok zorlandı.
Duran toplardan da sonuç alamayan F.Bahçe bir türlü maçı çözecek bir oyun aklı ortaya koyamadı. Zirve yolunda ağır bir darbe alan F.Bahçe'de teknik patron Erol Bulut'a sanal alemde tepki yağdı.
9. dakikada Göztepe öne geçti. Ani gelişen atakta Diabate savunmanın arkasına sarkan Halil Akbunar'a topu yolladı. Kalesini terk eden Altay Bayındır'dan topu kurtardıktan sonra ceza sahasına giren Halil, Göztepe'yi öne geçirdi: 0-1. Maç boyunca Göztepe yarı sahasında kalan Fenerbahçe pozisyon üretmekte çok zorlandı.
Duran toplardan da sonuç alamayan F.Bahçe bir türlü maçı çözecek bir oyun aklı ortaya koyamadı. Zirve yolunda ağır bir darbe alan F.Bahçe'de teknik patron Erol Bulut'a sanal alemde tepki yağdı.