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    • Spor
    • 22.02.2021 Gazete
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    gelse hava gazı! 22 transfer yapan, 'i kadrosuna katan adeta yokları oynadı

    bu sezon 22 transfer yaptı. Devre arasında gibi dünya yıldızını aldı. Ama olmadı. Evinde yokları oynadı. ’ye yenilip 6. yenilgisini aldı.

    Messi gelse hava gazı
    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe dün gece ağır bir danbe aldı. Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Sarı-Lacivertliler bu sezon 6. kez sahadan puansız ayrıldı. 22 transfer yapan, devre arasında da Mesut Özil gibi bir dünya satırını kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, Göztepe karşısında sadece skor olarak değil futbol olarak da sınıfta kaldı.

    9. dakikada Göztepe öne geçti. Ani gelişen atakta Diabate savunmanın arkasına sarkan Halil Akbunar'a topu yolladı. Kalesini terk eden 'dan topu kurtardıktan sonra ceza sahasına giren , 'yi öne geçirdi: 0-1. Maç boyunca Göztepe yarı sahasında kalan Fenerbahçe pozisyon üretmekte çok zorlandı.



    Duran toplardan da sonuç alamayan F.Bahçe bir türlü maçı çözecek bir oyun aklı ortaya koyamadı. Zirve yolunda ağır bir darbe alan F.Bahçe'de teknik patron Erol Bulut'a sanal alemde tepki yağdı.



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    Haberler Spor Messi gelse hava gazı! 22 transfer yapan, Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe adeta yokları oynadı