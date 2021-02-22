



BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Bu sezon şubat ayında kupada Başakşehir'e elenen, Fenerbahçe, Süper Lig'de de sahasında Galatasaray ile Göztepe'ye mağlup oldu. Bu yenilgilerle hayal kırıklığı yarattı. Sarı-Lacivertliler, deplasmandaki iki maçında ise Hatay ve Karagümrük'ü devirdi.