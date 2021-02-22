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    • 22.02.2021 18:09
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    için şubat ayı dert ayı! Son iki sezonda ciddi kayıplar yaşadı..

    , ’de son iki sezonda şubat ayında oynadığı maçlarda ciddi bir kırılma yaşadı. Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan sarı lacivertliler tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da şubat ayı içerisinde oynadığı maçlarda istediğini alamadı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fener için şubat ayı dert ayı!

    Göztepe yenilgisi ile lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de son iki sezonda şubat ayında oynadığı maçlarda ciddi bir kırılma yaşadı.



    Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile Fenerbahçe, tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da şubat ayı içerisinde oynadığı maçlarda beklediğini bulamadı.



    BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
    Bu sezon şubat ayında kupada Başakşehir'e elenen, Fenerbahçe, Süper Lig'de de sahasında Galatasaray ile Göztepe'ye mağlup oldu. Bu yenilgilerle hayal kırıklığı yarattı. Sarı-Lacivertliler, deplasmandaki iki maçında ise Hatay ve Karagümrük'ü devirdi.



        GEÇEN SEZON BU ZAMANLARDA LİGE HAVLU ATMIŞTI
        Şubat ayında yaşadığı iki yenilgiyle zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, geçen sezon da şubatta yaşadığı kayıplarla lige havlu atmıştı.



        13 PUAN KAYBETTİ
        Sarı-Lacivertliler, geçen sezon şubat ayında ligde oynadığı 5 maçta Trabzonspor, Ankaragücü ve Galatasaray'a yenilmiş, Alanyaspor ve Antalyaspor ile berabere kalarak toplam 13 puan kaybetmişti.
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        Haberler Spor Fenerbahçe için şubat ayı dert ayı! Son iki sezonda ciddi kayıplar yaşadı..