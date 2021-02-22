Göztepe yenilgisi ile lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de son iki sezonda şubat ayında oynadığı maçlarda ciddi bir kırılma yaşadı.
Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile Fenerbahçe, tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da şubat ayı içerisinde oynadığı maçlarda beklediğini bulamadı.
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Bu sezon şubat ayında kupada Başakşehir'e elenen, Fenerbahçe, Süper Lig'de de sahasında Galatasaray ile Göztepe'ye mağlup oldu. Bu yenilgilerle hayal kırıklığı yarattı. Sarı-Lacivertliler, deplasmandaki iki maçında ise Hatay ve Karagümrük'ü devirdi.