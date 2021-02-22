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    • 22.02.2021 19:06
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    Ankaragücü - | CANLI ANLATIM İZLE

    'de 26. haftanın perdesi Ankaragücü ile arasında oynanan maçla kapanıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleye iki takım da mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Ankaragücü - Çaykur Rizespor | CANLI

    'de 26. hafta heyecanı sona eriyor. Haftanın kapanış maçında Ankaragücü, sahasında 'u konuk ediyor. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor.

    ANKARAGÜCÜ - Ç.RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

    Ankaragücü: , Kitsiou, , Erdi, , Voca, İbrahim, Lukasik, , Paintsil, Borven

    Ç.: Gökhan, Selim, Meriah, Emir, İsmail, , , Abdullah, Samudio, Onur, Skoda

    A.GÜCÜ 4, RİZE 5 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET!
    Süper Lig'in iki formsuz ekibini karşı karşıya getiren maçta iki takım da mutlak galibiyeti hedefliyor. Ev sahibi Ankaragücü 4, Rizespor ise 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

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