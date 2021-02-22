Süper Lig'de 26. hafta heyecanı sona eriyor. Haftanın kapanış maçında Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.





ANKARAGÜCÜ - Ç.RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Erdi, Atila, Voca, İbrahim, Lukasik, Saba, Paintsil, Borven

Ç.Rizespor: Gökhan, Selim, Meriah, Emir, İsmail, Donsah, Dokovic, Abdullah, Samudio, Onur, Skoda



A.GÜCÜ 4, RİZE 5 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET!

Süper Lig'in iki formsuz ekibini karşı karşıya getiren maçta iki takım da mutlak galibiyeti hedefliyor. Ev sahibi Ankaragücü 4, Rizespor ise 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.