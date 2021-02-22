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    • 22.02.2021 17:49
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    li maçında okudu, Almanları kudurttu! gazetesinden küstah yorum

    'nin 'de ile oynadığı maç öncesinde 'in 'nı okuması 'da büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Alman Gazetesi küstahca '' Özil, okunurken her zaman sessiz kalırdı. Diğer herkes marş okurken Mesut'un dudakları kapalı kalırdı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Mesut Özil, yaşadığı ırkçı davranış sebebiyle formasını bir daha giymeyeceğini açıklamıştı.

    Mesut Özil İstiklal Marşı okudu, Almanlar kudurdu

    Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı maçın öncesinde Mesut Özil, İstiklal Marşı'na eşlik etti. Mesut Özil'in maç öncesi verdiği bu görüntü, Almanya'da geniş yankı uyandırdı.



    Türk asıllı yıldız futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın formasını giyerken Alman milli marşını okumadığı için eleştiriliyordu. Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı söylemesi ise Almanya'da büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.



    "MİLLİ MARŞ OKUNURKEN HER ZAMAN SESSİZ KALIRDI"
    Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı söylediği görüntüleri paylaşırken ''Mesut Özil, Milli Marş okunurken her zaman sessiz kalırdı. Diğer herkes marş okurken Mesut'un dudakları kapalı kalırdı. Almanya'da da böyleydi. Yeni takımı Fenerbahçe'de de aynı durum yaşanıyordu. Göztepe maçına kadar... Mesut, ilk kez bir Milli Marş okunurken eşlik etti" ifadelerine yer verildi.


        Alman Bild tarafından servis edilen o haber

        "MİLLİ MARŞ OKUNDUĞU SIRADA DUA EDİYORUM" DEMİŞTİ
        Mesut Özil, geçmiş yıllarda Almanya Milli Takımı forması giyerken neden Alman Milli Marşı'na eşlik etmediği hakkında konuşmuştu. Bild, yıldız futbolcunun bu sözlerini tekrar hatırlattı. Mesut Özil, konuyla ilgili olarak ''Milli Marş okunduğu sırada dua ediyorum. Maçı kazanmak için bana ve takım arkadaşlarıma güç ve güven verdiğine inanıyorum.'' demişti.



        BILD: ''ÖZİL BÜYÜK İHTİMALLE PRATİK YAPIYORDU...'
        Öte yandan Alman gazetesi, Mesut Özil'in geçtiğimiz haftalarda İstiklal Marşı'nı okumadığını ve Fatih Karagümrük maçından sonra İstiklal Marşı'na eşlik etmediği için Mesut'un sosyal medyada eleştirildiğini belirtti.

        Mesut Özil'in geçen günlerde Fenerbahçe tezahüratları yaptığı bir videoyu da paylaşan Bild, ''Özil büyük ihtimalle pratik yapıyordu...'' ifadelerini kullandı.



        ''İLK 5 MAÇINDA GOLE KATKI SAĞALAYAMADI"
        Alman basını, ayrıca Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyerini yakından takip ederken Göztepe maçı sonrası ''Mesut, gol katkısında bulunmak için biraz daha bekleyecek. İlk 5 maçında gole katkı sağlayamadı.'' yorumları yapıldı.

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