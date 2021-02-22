



"MİLLİ MARŞ OKUNURKEN HER ZAMAN SESSİZ KALIRDI"

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı söylediği görüntüleri paylaşırken ''Mesut Özil, Milli Marş okunurken her zaman sessiz kalırdı. Diğer herkes marş okurken Mesut'un dudakları kapalı kalırdı. Almanya'da da böyleydi. Yeni takımı Fenerbahçe'de de aynı durum yaşanıyordu. Göztepe maçına kadar... Mesut, ilk kez bir Milli Marş okunurken eşlik etti" ifadelerine yer verildi.