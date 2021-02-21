2020-2021 sezonunun başında Yeni Malatyaspor'un başına geçen Hamza Hamzaoğlu, Malatya ekibinde çıktığı 29 maçta, 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet oldu.

Süper Lig'deki son maçında Konyaspor'u ağırlayan Malatyaspor, karşılaşmanın son 20 dakikasına 2-0 önde girmesine rağmen, Konyaspor'un art arda gelen golleriyle 3-2 mağlup ayrılmıştı.

"HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz."