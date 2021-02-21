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    • 21.02.2021 18:00
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    Son dakika: , 'dan ayrıldı

    Gelen son dakika haberine göre, Yeni , teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

    Hamza Hamzaoğlu, Malatyaspor'dan ayrıldı
    Son dakika haberi... Yeni 'da Teknik Direktör ile yollar ayrıldı.
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    2020-2021 sezonunun başında 'un başına geçen Hamza Hamzaoğlu, Malatya ekibinde çıktığı 29 maçta, 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet oldu.

    Süper Lig'deki son maçında Konyaspor'u ağırlayan Malatyaspor, karşılaşmanın son 20 dakikasına 2-0 önde girmesine rağmen, Konyaspor'un art arda gelen golleriyle 3-2 mağlup ayrılmıştı.

    "HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

    Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

    "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz."

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    Haberler Spor Son dakika: Hamza Hamzaoğlu, Malatyaspor'dan ayrıldı