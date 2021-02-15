Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
ŞEHİTLERE SAYGI
Maç öncesinde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş için saygı duruşunda bulunuldu. Seremoniye her iki takım oyuncuları ve maçın hakemleri 'Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun' yazılı siyah tişörtlerle katıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5'inci dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Hakan Özmert topa sert vurdu ancak savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak üstten auta gitti.
6'ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Nuri Şahin, topu Orgill ile buluşturdu. Orgill, düzgün bir vuruşla topu kalecinin yanında ağlara gönderdi: 1-0.
12'nci dakikada Yeni Malatyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa ters vuruş yapan Orgill, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.
23'üncü dakikada Eren Albayrak'ın orta sahadan gönderdiği topla buluşan Bünyamin, ceza sahası içerisinde yerde kaldı ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.