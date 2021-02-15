ŞEHİTLERE SAYGI

Maç öncesinde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş için saygı duruşunda bulunuldu. Seremoniye her iki takım oyuncuları ve maçın hakemleri 'Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun' yazılı siyah tişörtlerle katıldı.