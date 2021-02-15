Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.02.2021 18:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2021 21:31
    ABONE OL

    1-1 Yeni | MAÇ SONUCU

    Son dakika spor haberleri... 'in 25. haftasında evinde Yeni 'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Fraport TAV Antalyaspor puanını 32’ye, Yeni Malatyaspor ise 30’a çıkardı.

    Antalya'da kazanan yok

    Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

    ŞEHİTLERE SAYGI
    Maç öncesinde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş için saygı duruşunda bulunuldu. Seremoniye her iki takım oyuncuları ve maçın hakemleri 'Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun' yazılı siyah tişörtlerle katıldı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    5'inci dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Hakan Özmert topa sert vurdu ancak savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    6'ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Nuri Şahin, topu Orgill ile buluşturdu. Orgill, düzgün bir vuruşla topu kalecinin yanında ağlara gönderdi: 1-0.

    12'nci dakikada Yeni Malatyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa ters vuruş yapan Orgill, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

    23'üncü dakikada Eren Albayrak'ın orta sahadan gönderdiği topla buluşan Bünyamin, ceza sahası içerisinde yerde kaldı ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi.



    Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

        İKİNCİ YARI
        51'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan Sinik sert bir şut çekti ancak top kalenin sağ üst köşesinden dışarı gitti.

        78'inci dakikada Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu, kaleci Boffin iki hamlede kontrol edebildi.



        90'ıncı dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Nuri Şahin'in vuruşunda kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı yakaladı.

        Maçın son dakikalarında serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Özmert meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Veysel Sarı'nın kafayla vurduğu top az farkla dışarı gitti.

        Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla Fraport TAV Antalyaspor puanını 32'ye, Yeni Malatyaspor ise 30'a çıkardı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Antalyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU