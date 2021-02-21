Bu sakatlığı yaşayan normal bir oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, kendisine her zaman çok iyi bakan Brezilyalı, yapılan tedavilerle birlikte beklenenden çok daha önce takıma dönüyor. 2 Şubat tarihinde sakatlanan Gustavo için seferber olan teknik ekipte büyük sevinç yaşanıyor.

DERBİDE GALATASARAY'A KAYBETTİ



Erol Bulut'un önemli kozlarından birisi olan Gustavo'nun derbide oynaması için yoğun çaba sarfedilmişti. Ancak Galatasaray karşısında olası bir nüksetme durumunda sakatlığının uzayacak olmasından dolayı takımdaki yerini alamamış ve Fenerbahçe lider çıktığı derbide kaybetmişti.



ORTA SAHANIN BELKEMİĞİ



2019 yılında takıma katılan Luiz Gustavo, profesyonelliğiyle göz dolduruyor. Her maçta takımın en çok koşan, mücadele eden ismi olurken taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor. Kendisine ve işine disiplinli bakan yıldız isim, Sarı Lacivertli forma ile bugüne kadar sadece 1 kez sakatlık yaşadı ve 2 maç kaçırdı. Hatay maçındaki sakatlıktan sonra 2019 yılından bu yana sadece 7 maç kaçırmış olacak.



Göztepe maçı sonrası takımda



34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Göztepe ile oynanacak maçtan sonra takıma dönüyor. Maçlardan birgün sonra genelde rejenerasyon idmanı yapan takımda Gustavo'nun bireysel çalıştıktan sonra, salı günü takımla çalışmalara başlayacak olmasının mutluluğu yaşanıyor.



Sezon başında en çok rotasyonu orta sahada olan Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıklardan dolayı büyük düşüş yaşandı. Özellikle Galatasaray maçında Gustavo'nun yokluğu belli olurken ortasahada etkili olamadı. Sarı Lacivertli ekip için sevindirici haber geldi ve başarılı oyuncu Trabzonspor maçında 11'deki yerini alacak.



Gustavo, 2019 yılından bu güne 56 maçta forma giyerken 4 gol atma başarısı gösterdi. Toplam 15 sarı kart görürken 2 kez ise kırmızı kart görerek takımdan uzak kaldı.