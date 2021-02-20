Yeni Malatyaspor Süper Lig 26. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadelenin 24. dakikasında Adem Büyük ev sahibi ekibi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 45+4. dakikada ise yine Adem Büyük sahneye çıktı ve penaltıdan farkı 2'ye çıkardı.

72. dakikada Konyaspor Diomande ile farkı 1'e indirdi. Cikalleshi ise 80. dakikada beraberliği sağlayan golü rakip ağlara gönderdi. Bu golden 4 dakika sonra bir gol daha bulan Cikalleshi takımını 3-2 geçirdi. 2-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza atan Konyaspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor 30 puanda kalırken, Konya ekibi puanını 30'a yükseltti.

UMUT BULUT TARİHE GEÇTİ

Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçın ilk 11'inde yer alan Umut Bulut, tarihe geçti.

Geçen hafta takımının Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giyerek Oğuz Çetin'in 503 maçlık rekorunu egale eden 37 yaşındaki futbolcu, 504. kez sahaya çıkarak Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu unvanını elde etti.