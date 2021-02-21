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    • 21.02.2021 12:01
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    son yılların rekorunu kırdı! Şampiyon olunan sezonları bile geçti

    Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye oturan , Alanya deplasmanını da Emre Kılınç'ın attığı tek golle geçti. Deplasmanlarda bu sezon 27 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, bu alanda son 4 yılın rekorunu kırarak 2016-17 sezonundan beri dış sahada en fazla puan topladığı sezona ulaştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray son yılların rekorunu kırdı

    Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, bu galibiyetle önemli bir başarıya daha imza attı.



    Son yıllarda özellikle dış sahada istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray bu sezon deplasman fobisini yenmeyi başardı. Cimbom son alınan Alanya galibiyeti ile bu sezon dış sahada 13 maçta 9. galibiyetini elde etti.

    Deplasmanlarda bu sezon 27 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar, bu alanda son 4 sezonun rekorunu kırdı ve 2016-2017 sezonundan itibaren dış sahada en fazla puan topladığı sezona ulaştı.



        Bu sezon şu ana kadar 13 haftada dış sahada 27 puan toplayan Aslan, geçen sezon 17 maçta deplasmanda 21 puan toplamıştı. Galatasaray şampiyon olarak tamamladığı 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında ise 17 maçta deplasmanlarda 26'şar puan toplamıştı.

        Sarı-Kırmızılılar bu sezon ise henüz 13 maçta topladığı 27 puanla son 3 sezondaki performansı geride bırakmayı başardı.



        Galatasaray son dönemde deplasmanlardaki en başarılı sezonunu ise 17 maçta 31 puan topladığı 2016-2017 sezonunda yaşamıştı.
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