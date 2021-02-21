



Bu sezon şu ana kadar 13 haftada dış sahada 27 puan toplayan Aslan, geçen sezon 17 maçta deplasmanda 21 puan toplamıştı. Galatasaray şampiyon olarak tamamladığı 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında ise 17 maçta deplasmanlarda 26'şar puan toplamıştı.