Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, bu galibiyetle önemli bir başarıya daha imza attı.
Son yıllarda özellikle dış sahada istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray bu sezon deplasman fobisini yenmeyi başardı. Cimbom son alınan Alanya galibiyeti ile bu sezon dış sahada 13 maçta 9. galibiyetini elde etti.
Deplasmanlarda bu sezon 27 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar, bu alanda son 4 sezonun rekorunu kırdı ve 2016-2017 sezonundan itibaren dış sahada en fazla puan topladığı sezona ulaştı.