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    • 21.02.2021 09:18
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    rekora koşuyor! 2 maç daha kazanırsa...

    Süper Lig'de Alanya deplasmanını tek golle geçerek liderliğini sürdüren , son 7 maçında 7 galibiyet aldı. 2011-12 sezonunda yine sarı-kırmızılı ekiple 9 maçlık bir seri yakalayan , Galatasaray'ın önündeki 3 maçı kazanması durumunda kariyer rekorunu kıracak.

    Terim rekora koşuyor! 2 maç daha kazanırsa...

    , zorlu Alanya deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerken son 7. maçında 7. galibiyetini aldı. 17 Ocak'ta deplasmanda Beşiktaş'a yenilen sarı kırmızılı takım, o tarihten bu yana oynadığı 7 maçı da kayıpsız geçti.

    Sarı kırmızılı ekip; Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor'a karşı galip gelirken şimdi gözünü rekora dikti.

    REKOR ÜST ÜSTE 9 GALİBİYET
    Fatih Terim döneminde 2011/12 sezonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken üst üste 9 maç kazanarak bir sezonda en çok maç kazandığı sezon rekorunu yakalamıştı.

    GALATASARAY'IN SIRADAKİ 3 MAÇI
    Eğer Galatasaray, üst üste 3 maç daha kazanırsa bir sezonda en çok maç kazanma rekorunu da kıracak. Galatasaray'ın rekor için sahaya çıkacağı maçlar ise Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor maçları...

    GEÇEN SENE ÇOK YAKLAŞMIŞTI
    Galatasaray geçen sene de rekorunu egale etmeye çok yaklaşmıştı. Sarı kırmızılılar, üst üste 8 maç kazanmıştı ancak Sivas deplasmanında 2-2 berabere kalarak rekoru kırmayı başaramamıştı.

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