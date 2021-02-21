Galatasaray, zorlu Alanyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerken son 7. maçında 7. galibiyetini aldı. 17 Ocak'ta deplasmanda Beşiktaş'a yenilen sarı kırmızılı takım, o tarihten bu yana oynadığı 7 maçı da kayıpsız geçti.

Sarı kırmızılı ekip; Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor'a karşı galip gelirken Fatih Terim şimdi gözünü rekora dikti.

REKOR ÜST ÜSTE 9 GALİBİYET

Fatih Terim döneminde 2011/12 sezonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken üst üste 9 maç kazanarak bir sezonda en çok maç kazandığı sezon rekorunu yakalamıştı.

GALATASARAY'IN SIRADAKİ 3 MAÇI

Eğer Galatasaray, üst üste 3 maç daha kazanırsa bir sezonda en çok maç kazanma rekorunu da kıracak. Galatasaray'ın rekor için sahaya çıkacağı maçlar ise Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor maçları...

GEÇEN SENE ÇOK YAKLAŞMIŞTI

Galatasaray geçen sene de rekorunu egale etmeye çok yaklaşmıştı. Sarı kırmızılılar, üst üste 8 maç kazanmıştı ancak Sivas deplasmanında 2-2 berabere kalarak rekoru kırmayı başaramamıştı.