Fernando Muslera hakkında İtalyan basınından bomba iddia! Galatasaray'la olan sözleşmesi...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Alanyaspor engelini de kayıpsız geçerek oynadığı son 7 maçtan 21 puan çıkarmayı başardı. Zorlu karşılaşmayı Emre Kılınç'ın tek golü ile kazanan sarı-kırmızılı ekipte kaptan Fernando Muslera yine kurtarışlarıyla yıldızlaştı. Maçın ardından ise İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...
21.02.2021 09:34
- Son Güncelleme: 21.02.2021 09:34
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren gol 14. dakikada Emre Kılınç'tan geldi.
MUSLERA MAÇA DAMGA VURDU
Cimbom'da kalesine döndükten sonra rakiplere geçit vermeyen Kaptan Fernando Muslera, dün de kritik kurtarışlara imza attı.
KALESİNİ GOLE KAPATIYOR
90 dakika boyunca motivasyonu kaybolmayan ve rakibin 6 kritik şutunu saf dışı bırakan Muslera, bu sezon oynadığı 7 maçın dördünden gol yemeden ayrıldı.