Fernando Muslera hakkında İtalyan basınından bomba iddia! Galatasaray'la olan sözleşmesi...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Alanyaspor engelini de kayıpsız geçerek oynadığı son 7 maçtan 21 puan çıkarmayı başardı. Zorlu karşılaşmayı Emre Kılınç'ın tek golü ile kazanan sarı-kırmızılı ekipte kaptan Fernando Muslera yine kurtarışlarıyla yıldızlaştı. Maçın ardından ise İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

21.02.2021 09:34 - Son Güncelleme: 21.02.2021 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





