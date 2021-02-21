Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası hakemlerle ilgili şok sözler: Bu atamalar kafa karıştırır
Süper Lig'in 26. haftasının en kritik maçında, Galatasaray'a zorlu Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Emre Kılınç'ın attığı tek golle maçı kazanarak liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı ekip 7'de 7 yaparak puanını 54'e yükseltti. Maçta pozisyonlardan çok hakem Zorbay Küçük ve VAR hakemi Emre Malok'un kararları tartışma yarattı. Galatasaray'ın Onyekuru'nun yerde kaldığı bir pozisyonda penaltı, Luyindama'nın kaşının açıldığı bir pozisyonda ise kırmızı kart beklentisi hakemlere takıldı. Karşılaşmanın ardından usta kalemler maçı ve hakem performansını yorumlarken, "Bu hakem atamaları kafa karıştırır" değerlendirmesin bulundu.
LEVENT TÜZEMEN - HAKEMLER DÜN 3 MAYMUNU OYNADI
Galatasaray "keskin viraj" sayılacak Alanyaspor'u yenerek zirve yolunda büyük adım attı. Hakem Zorbay Küçük bozacı, VAR'daki Emre Malok da tüm kararlarda şıracıydı. Hakem ikilisi hafta içinde yaratılan algı operasyonundan o kadar etkilenmişlerdi ki; bir kırmızı karta bir de penaltıya göz göre göre 3 maymunu oynadılar. Galatasaray'ın Alanya'da kazandığı 3 puan rakiplerinin beklentilerini tükettiği gibi psikolojilerini de bozacaktır.
Kupada Galatasaray topa hakim olmuş ama etkili hücumları Alanyaspor yapmıştı. Bu kez Galatasaray topu Alanya'ya bırakıp orta sahayı kalabalık tutup hızlı hücumlarla golü aradı. Doğru oyunda Galatasaray rakibe pas yapacak geniş alanı vermediği gibi etkili pozisyonlar buldu. Mostafa'nın direkten dönen şutu şansızlıktı. Emre Kılınç'ın rakip arkasına sarkarak iki şut hamlesiyle golü atması fırsatçılıktı ama Yedlin'in pası da "Al golü at" güzelliğindeydi. Onyekuru 3 net pozisyonda güçsüz olduğu için etkili vuruşlar yapamadı. Ancak Alanyalı Umut'un yaptığı hareket penaltıydı. Ama Süper Lig'de hiç maç yönetmemiş VAR'daki Emre Malok "Gel bir bak" uyarısı bile yapmadı.
Asıl olay Babacar'ın, Luyindama'nın yüzünde patlayan tekmesine kırmızı kartın çıkmamasıydı. Yine VAR'daki Malok, hakem Zorbay Küçük'e "Gel izle" bile demedi. İkinci yarı Alanya tüm riskleri alarak ve savunmasında derin boşluklar bırakarak Galatasaray kalesinde baskı kurdu. Galatasaraylı oyuncuların geriye fazla yaslanması da Alanya'nın isteğine katkı sağladı. Fatih Terim'in yorulan oyuncuları değiştirmek için 79 dakika beklemesi çok şaşırtıcıydı. Alanyaspor'un ikinci yarıdaki baskısı karşısında Muslera-Luyindama-Marcao üçlüsü hatasız oynadı.
ERMAN TOROĞLU - BU ATAMALAR KAFA KARIŞTIRIR
Öyle bir maç ki 5 takımı birden ilgilendiriyor. Alanya kaybetse yukarı grubu yakalaması zorlaşacak, kazanırsa yukarı gruptan kopmayacak, Galatasaray'a darbe vuracak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise ellerini ovuşturacaktı. Böyle bir maçın hakemi Zorbay Küçük! Tamam, Zorbay Küçük artık büyük maçları yönetebiliyor. Peki VAR'daki isim kim? Emre Malok. Dörtteki isim kim? Kadir Sağlam. Zorbay sakatlansa o idare edecek yani. Evet, bazı hakemler cezalandırıldı, maç verilmiyor tamam da yardımcıları Zorbay'a yakın adamlar verin.
İki pozisyon var maçta. Biri Onyekuru'nun penaltı beklediği pozisyon, biri de Luyindama'nın kafasına gelen tabanla yaralandığı pozisyon. Şimdi bu pozisyonlarda kamera çekiyor, hakem ile VAR konuşuyorlar. Yani yorum yapıyorlar. Yorumu yapıp, kararı veren adam sahadaki adam değil. VAR'daki Emre Malok. Daha hayatında Süper Lig'de maç yönetmemiş bir hakem! Sen çağır hakemi o karar versin. İşte bunlardan dolayı kafalar karışıyor. Yalnız seyredenlerin değil, Alanya ve Galatasaray'ın rakiplerinin de karışıyor. Sarı-kırmızılılar, Alanya'nın istediği şekilde oynamadı. Yani hücuma gidip, arka taraflarını boşaltmadılar. Geçen hafta kupa maçında Galatasaray, Alanyaspor'un istediği gibi oynadı. Nitekim kupada tur atladılar.