Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası hakemlerle ilgili şok sözler: Bu atamalar kafa karıştırır

İki pozisyon var maçta. Biri Onyekuru'nun penaltı beklediği pozisyon, biri de Luyindama'nın kafasına gelen tabanla yaralandığı pozisyon. Şimdi bu pozisyonlarda kamera çekiyor, hakem ile VAR konuşuyorlar. Yani yorum yapıyorlar. Yorumu yapıp, kararı veren adam sahadaki adam değil. VAR'daki Emre Malok. Daha hayatında Süper Lig'de maç yönetmemiş bir hakem! Sen çağır hakemi o karar versin. İşte bunlardan dolayı kafalar karışıyor. Yalnız seyredenlerin değil, Alanya ve Galatasaray'ın rakiplerinin de karışıyor. Sarı-kırmızılılar, Alanya'nın istediği şekilde oynamadı. Yani hücuma gidip, arka taraflarını boşaltmadılar. Geçen hafta kupa maçında Galatasaray, Alanyaspor'un istediği gibi oynadı. Nitekim kupada tur atladılar.