Henüz 20 yaşında olmasına rağmen bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan genç sağ bek 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen Bünyamin gelecekte A Milli Takımımız'ın sağ beki olarak gösteriliyor.