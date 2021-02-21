Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olarak yuvasına dönen Gökhan Gönül uzun süredir ortalıklarda gözükmüyor. Yaşadığı sakatlığın ardından formayı Nazım Sangare'ye kaptıran 35 yaşındaki sağ bekin sezon sonunda futbolu bırakabileceği konuşuluyor.
Yeni sezon öncesi Gökhan'la yolların ayrılma ihtimalini göz önüne alan Fenerbahçe yönetimi sağ bek arayışlarına başladı. Sarı-Lacivertliler'in bu sezon Antalyaspor forması altında çok önemli bir çıkış yakalayan Bünyamin Balcı'yı yakın takibe aldığı ortaya çıktı.
Henüz 20 yaşında olmasına rağmen bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan genç sağ bek 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen Bünyamin gelecekte A Milli Takımımız'ın sağ beki olarak gösteriliyor.