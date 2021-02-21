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    • 21.02.2021 12:58
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    futbolu bırakıyor mu? 'den sağ bek harekatı! 'ya yakın markaj!

    Spor Toto 'de 'ta belli bir süre forma giydikten sonra yuvasına dönen yaşadığı sakatlık nedeniyle formasını ’ye kaptırdı.eni sezon öncesi Gökhan’la yolların ayrılma ihtimalini göz önüne alan yönetimi sağ bek arayışlarına başladı. Sarı-Lacivertliler’in bu sezon forması altında çok önemli bir çıkış yakalayan ’yı yakın takibe aldığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olarak yuvasına dönen Gökhan Gönül uzun süredir ortalıklarda gözükmüyor. Yaşadığı sakatlığın ardından formayı Nazım Sangare'ye kaptıran 35 yaşındaki sağ bekin sezon sonunda futbolu bırakabileceği konuşuluyor.

    Yeni sezon öncesi Gökhan'la yolların ayrılma ihtimalini göz önüne alan Fenerbahçe yönetimi sağ bek arayışlarına başladı. Sarı-Lacivertliler'in bu sezon Antalyaspor forması altında çok önemli bir çıkış yakalayan Bünyamin Balcı'yı yakın takibe aldığı ortaya çıktı.

    Henüz 20 yaşında olmasına rağmen bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan genç sağ bek 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen Bünyamin gelecekte A Milli Takımımız'ın sağ beki olarak gösteriliyor.

        Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'la görüşerek genç yıldız hakkında bilgi aldığı da belirtiliyor. Kırmızı-Beyazlı kulübün alt yapısında yetişen Bünyamin Balcı'nın 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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        Haberler Spor Gökhan Gönül futbolu bırakıyor mu? Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Bünyamin Balcı'ya yakın markaj!