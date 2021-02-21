Erol Bulut'tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe - Göztepe maçının 11'leri...

BASKILI FUTBOL

Kadıköy'de hedef aynı zamanda bol gol ve güzel futbolla taraftarı mutlu etmek olacak. Sportif direktör Emre Belözoğlu, "Hocamız da oyundan rahatsız. Daha önde ve baskılı bir sistem için çalışıyor" diyerek sinyali vermişti. Konuk Göztepe en az bir puan için İstanbul'a geldi. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan maçı F.Bahçe; Sosa (P), Serdar ve Pelkas'ın golleriyle 3-2 kazanmıştı.