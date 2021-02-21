Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.02.2021 Gazete
    ABONE OL

    basını yıldız ismi için yazdı: bombası

    transferiyle tüm dünyada ses getiren ’nin ismi bir büyük yıldızla daha anılıyor. Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan ’yla ilgilenen kulüpleri yazan basını, Fenerbahçe’nin de transfer için devrede olduğunu öne sürdü.

    Di Maria bombası

    Mesut Özil transferiyle tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe'nin ismi bir büyük yıldızla daha anılıyor. Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'yla ilgilenen kulüpleri yazan Fransız basını, Fenerbahçe'nin de transfer için devrede olduğunu öne sürdü.

    MESUT ÖZİL REAL'DEN ARKADAŞI
    33 yaşındaki Di Maria'nın menajeriyle 7-8 kulübün temasa geçtiğini bildirildi. Fransız basınına göre Mesut Özil'in Di Maria ile Real'den takım arkadaşı olması F.Bahçe için bir avantaj

    PSG 63 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
    Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Di Maria 2015 yılında 63 milyon Euro karşılığında M.United'tan PSG'ye transfer olmuştu. PSG ile yeni görüşmeden ise sonuç çıkmadı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fransız basını yıldız ismi Fenerbahçe için yazdı: Di Maria bombası