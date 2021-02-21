Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.02.2021 13:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2021 13:39
    ABONE OL

    Anadolu Fatihi ! Tablo tersine döndü

    Süper Lig'de Fenerbahçe derbisi sonrası oturduğu liderlik koltuğunu koruyan , geride kalan son 3 sezonda deplasmanlarda yaşadığı sıkıntılı tabloyu bu sezon tersine çevirdi.

    Anadolu Fatihi G.Saray! Tablo tersine döndü

    Fatih Terim'le geride kalan 3 sezonda deplasmanlarda çok büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray bu sezon tabloyu tersine çevirdi. Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'in en zorlu Anadolu deplasmanlarından galibiyetle ayrılmayı başardı.



    Erzurumspor'u 2-1 yenen Cimbom, Sivasspor'u da aynı skorla geçti. Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Trabzon'dan da 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



    Yeni Malatyaspor'u 1-0, Gaziantep'i ise 2-1'le geçen Galatasaray son olarak sezonun flaş takımı Alanyaspor'u da deplasmanda 1-0 yenerek çok önemli bir engeli aştı.



        Sarı-Kırmızılılar bu sezon Anadolu'daki tek puan kaybını ise Konya'da yaşadı. Cimbom, Fatih Terim'in cezalı olduğu ve birçok önemli yıldızından yoksun çıktığı maçı 4-3 kaybetti.



        Galatasaray bu sezon deplasmanda ayrıca Fenerbahçe ve Başakşehir'i de yenerek çok başarılı bir grafik çizdi. Gösterilen bu deplasman performansı ligin geri kalanı için çok önemli bir moral ve güven veriyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Anadolu Fatihi Galatasaray! Tablo tersine döndü