Fatih Terim'le geride kalan 3 sezonda deplasmanlarda çok büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray bu sezon tabloyu tersine çevirdi. Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'in en zorlu Anadolu deplasmanlarından galibiyetle ayrılmayı başardı.
Erzurumspor'u 2-1 yenen Cimbom, Sivasspor'u da aynı skorla geçti. Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Trabzon'dan da 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Yeni Malatyaspor'u 1-0, Gaziantep'i ise 2-1'le geçen Galatasaray son olarak sezonun flaş takımı Alanyaspor'u da deplasmanda 1-0 yenerek çok önemli bir engeli aştı.