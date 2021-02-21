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    • Spor
    • 21.02.2021 13:29
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    • 21.02.2021 13:29
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    CANLI | BB Erzurum - canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 26. haftasında düşme hattından uzaklaşmak isteyen BB Erzurum, evinde 'u konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | BB Erzurumspor - Hatayspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında BB Erzurum ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    BB Erzurumspor - Hatayspor maçı 21 Şubat Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de.

    BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
    BB Erzurumspor: Szumski, Leo, da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Novikovas, Boumal, Aatıf, Cenk, Gomes
    Hatayspor: Munir, Katranis, Pablo, Billong, Burak, Aabid, Boupendza, Akintola, A. Traore, Ruben, Diouf

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