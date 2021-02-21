Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında BB Erzurumspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Hatayspor maçı 21 Şubat Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de.

BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Leo, da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Novikovas, Boumal, Aatıf, Cenk, Gomes

Hatayspor: Munir, Katranis, Pablo, Billong, Burak, Aabid, Boupendza, Akintola, A. Traore, Ruben, Diouf