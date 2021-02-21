Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.02.2021 16:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2021 18:21
    ABONE OL

    0-0 Antalyaspor | Maç Özeti

    Spor Toto 'in 26. haftasında ile Fraport TAV Antalyaspor, 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Gaziantep ekibi 39 puana yükselirken, Antalyaspor puanını 33'e çıkarttı. Maçtan detaylar...

    Gaziantep'te gol sesi çıkmadı

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Fraport TAV Antalyaspor, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

    Gaziantep FK bu sonuçla puanını 39'a yükselterek 7. sırada yer aldı. Bu sezonki 12. beraberliğini alan Antalyaspor ise 33 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

    Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, 26 Şubat Cuma günü saat 16.00'da İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Fraport TAV Antalyaspor ise 27 Şubat Cumartesi günü aynı saatte Başakşehir'i ağırlayacak.

    MAÇTAN DAKİKALAR

    9'uncu dakikada savunmanın arkasına atılan topa sahip olan konuk ekipte Orgill'in ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutu kaleci Günay kurtardı.

        45'inci dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasında Djilobodji'nin kafa vuruşu, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

        63'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Maxim'in yüksekten attığı topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer'in çektiği şut üstten auta çıktı.

        65'inci dakikada konuk ekip kalecisi Boffin'in hatalı pasında topu alan Mirallas'ın çektiği şutu Veysel Sarı son anda çizgiden çıkardı.

        İki takım da golü bulamayınca mücadele 0-0'lık eşitlik ile sona erdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        .

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Gaziantep FK 0-0 Antalyaspor | Maç Özeti